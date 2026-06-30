SON DAKİKA: LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi Sınav Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?

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Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçların daha erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvimde sonuç tarihi 10 Temmuz 2026 olarak yer alıyor. Şu an için sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.