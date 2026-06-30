SON DAKİKA: LGS Sonuçları Açıklandı mı? LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi Sınav Sonuçları Hangi Tarihte Açıklanacak?
LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava giren yüz binlerce öğrenci ve veli, sonuç tarihine kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre LGS sonuçlarının yayımlanacağı tarih netleşti. Peki LGS sonuçları hangi gün açıklanacak, tercih işlemleri ne zaman başlayacak, lise yerleştirmeleri hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından öğrenciler ve veliler sonuç heyecanı yaşamaya başladı. Sınav sonrası gözler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara çevrilirken, sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih ve yerleştirme süreci başlayacak.
LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 LGS sonuçları henüz açıklanmadı. Sınava katılan öğrenciler, puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını öğrenebilmek için sonuçların yayımlanacağı tarihi bekliyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav performanslarını detaylı şekilde görüntüleyebilecek ve lise tercih sürecine başlayabilecek.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Aynı gün tercih sürecinde kullanılacak kontenjan bilgilerinin de yayımlanması bekleniyor.
LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sonuç sistemi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabilecek.
Sonuç ekranında;
Merkezî sınav puanı,
Doğru ve yanlış cevap sayıları,
Yüzdelik dilim bilgileri,
Yerleştirme sürecinde kullanılacak değerlendirmeleryer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.
LGS Takvimi
LGS sonuçlarının açıklanması: 10 Temmuz 2026
Lise tercih işlemleri: 13-24 Temmuz 2026
Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların açıklanması: 5 Ağustos 2026ve 2. nakil başvuru süreci: 5-14 Ağustos 2026
Öğrencilerin tercihlerini yaparken özellikle yüzdelik dilimlerini dikkate almaları ve okul kontenjanlarını incelemeleri öneriliyor.
LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da sonuçların daha erken açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvimde sonuç tarihi 10 Temmuz 2026 olarak yer alıyor. Şu an için sonuçların daha erken açıklanacağına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.