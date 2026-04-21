SON DAKİKA: 7 Haziran'daki seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim var

GündemSON DAKİKA: 7 Haziran'daki seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu! Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim var
21.04.2026 - 13:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA - Haber Merkezi

Son dakika haberine göre, 7 Haziran'da Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de gerçekleştirilecek seçimlerde kullanılacak oy pusulasında partilerin sıralaması kura ile belirlendi. İşte 7 Haziran seçimlerinde AK Parti, CHP ve MHP'nin pusuladaki sıralaması...

7 Haziran 2026'da millet sandıklara gidecek. Belde statüsü kazanan Tokat'ın 4, Gümüşhane ve Nevşehir'in birer yerleşim yerinde, 7 Haziran Pazar günü, belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin belirlenmesi için ara seçim yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verdi.

Bu kapsamda, seçmenler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidecek.Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.

PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ BELİRLENDİ

Belde statüsü kazanan 6 yerleşim yerinde 7 Haziran Pazar günü yapılacak ara seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri kura ile belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Konferans Salonu'ndaki kura törenine, YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Yener, 7 Haziran'da, Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçimlerin yapılacağını ifade etti.

YSK Başkanı Yener, 27 siyasi partinin seçime katılacaklarını YSK'ye bildirdiğini belirterek, kura sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti,

Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."