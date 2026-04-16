SON DAKİKA: 17 Nisan Okullar Tatil mi? Yarın Okul Var mı? MEB Resmi Açıklama Yaptı mı?
Son dakika: 17 Nisan Cuma günü okulların tatil olup olmadığı, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Son günlerde eğitim camiasında yaşanan kanlı saldırılar sendikal eylemlere sebep oldu. “Yarın okul var mı?” veya 17 Nisan Cuma günü okullar varmı sorusu yeniden gündeme geldi. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelecek resmi açıklamalara çevrilirken okulların tatil olup olmadığına dair son dakika haberini sizler için derledik...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ve dün de Kahramanmaraş'ta yaşanan kanlı okul baskınlarından sonra eğitimciler eylemlere başladı. Bazı okullarda ise öğretmenler tepki göstermek için derslere girmedi. Veliler de öğretmenlerine destek olmak amacıyla yer yer çocuklarını okula göndermedi. Tüm bu yaşananlar vatandaşlarda 17 Nisan için kaygıya sebep oldu. Vatandaşlar '17 Nisan Cuma günü okullar tatil mi?' sorusunu sormaya başladı.
17 NİSAN 2026 CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın mevcut çalışma takvimine göre, 17 Nisan 2026 Cuma günü için Türkiye genelini kapsayan resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Eğitim‑öğretim faaliyetlerinin, genel olarak planlandığı şekilde devam etmesi öngörülüyor.
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer büyükşehirler dahil olmak üzere birçok ilde valilikler tarafından da genel bir tatil duyurusu yapılmış değil.
YEREL İSTİSNALAR VAR MI?
Bazı illerde ve ilçelerde, son dönemde yaşanan çeşitli gelişmeler nedeniyle yerel düzeyde geçici tatil veya esneklik kararları alınmış durumda. Bu kararlar ülke genelini kapsamıyor ve sadece ilgili il veya okul bazında uygulanıyor. Bu nedenle velilerin bulundukları il ve okul özelindeki duyuruları takip etmeleri önem taşıyor.
YARIN ÇOCUKLAR OKULA GÖNDERİLMELİ Mİ?
Resmi takvime göre genel bir tatil bulunmadığı için, yerel bir duyuru yapılmayan illerde okullar açık olacak. Fakat sendikalara üye olan eğitimcilerin durumu farklı görünüyor. Bazı öğretmenler tepki göstermek amacıyla derse girmeyecek. Bu yüzde genel bir muamma olsa da velilere tavsiye edilen durum, öğretmenleriyle veya okul idarecileriyle iletişim kurup hareket etmeleri yönünde.
SENDİKALARIN İŞ BIRAKMA KARARI TATİL ANLAMINA GELMİYOR
Bazı eğitim sendikalarının 17 Nisan için açıkladığı iş bırakma eylemleri, kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtı. Ancak uzmanlar ve yetkililer, sendikal eylemlerin resmî tatil kararı olmadığını belirtiyor. Bu nedenle okullar açık olmakla birlikte, bazı okullarda öğretmen katılımına bağlı olarak ders işleyişinde sınırlı aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.
VELİLER VE ÖĞRENCİLERE UYARI
Yetkililer, sosyal medyada dolaşan asılsız “okullar tatil” iddialarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. En doğru ve güncel bilgilerin;
Valiliklerin resmî duyuruları
Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları
Okul yönetimleri tarafından yapılan bilgilendirmelerüzerinden takip edilmesi gerektiği hatırlatılıyor.
SON DURUM: RESMİ AÇIKLAMA YOK
Şu ana kadar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17 Nisan için ülke genelinde resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Ancak birçok öğretmenin WhatsApp gruplarında velilere “çocuklarınızı 17 Nisan günü okula göndermeyin” yönünde uyarılarda bulunduğu iddia ediliyor. Bu nedenle velilerin sınıf öğretmenleri ve okul yönetimiyle iletişim halinde kalmaları, son durumu doğrudan okuldan öğrenmeleri öneriliyor.