SON DAKİKA: 12 Haziran 2026 Günü Okullar Tatil mi? Cuma günü, kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? İşte MEB’in resmi kararına göre kapalı olacak kurumlar
12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi, yarın okul var mı, LGS nedeniyle eğitim olacak mı? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler şimdi bu soruların yanıtını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar sonrası “12 Haziran’da ders işlenecek mi?”, “Özel okullar da tatil olacak mı?”, “LGS sınavı hangi gün yapılacak?” ve “Öğretmenler idari izinli sayılacak mı?” soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasına girdi. İşte okulların tatil edilmesiyle ilgili merak edilen soruların kısa ve net cevapları...
12 Haziran’da okul var mı? Cuma günü neden okullar tatil edildi? LGS sınavı nedeniyle tüm okullar kapanacak mı? Yaz tatili öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın tatil kararı yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan “12 Haziran resmi tatil mi?”, “LGS için okullar boşaltılıyor mu?”, “İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılacak mı?” soruları kısa sürede gündem oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar doğrultusunda, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesinde okulların sınav düzenine hazırlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretime ara verilecek. Böylece sınav yapılacak okullarda salon düzenlemeleri, güvenlik hazırlıkları ve teknik kontroller tamamlanabilecek.
12 HAZİRAN 2026 CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Evet. Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda 12 Haziran 2026 Cuma günü eğitime bir gün ara verilecek. Karar kapsamında okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde ders yapılmayacak.
Öğrenciler bir günlük idari tatil kapsamında okula gitmeyecek. Okullar ise ertesi gün yapılacak LGS sınavı için hazır hale getirilecek.
OKULLAR NEDEN TATİL EDİLDİ?
Tatil kararının temel nedeni, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak LGS merkezi sınavı için okul binalarının hazırlanması.
Sınav öncesinde;
Sınıf ve sıra düzenlerinin oluşturulması,
Kamera ve güvenlik kontrollerinin yapılması,
Sınav evraklarının yerleştirilmesi,
Bina görevlilerinin planlanması,
Sessiz ve uygun sınav ortamının hazırlanması amacıyla okullarda eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
ÖZEL OKULLAR DA TATİL OLACAK MI?
Evet. Alınan karar yalnızca devlet okullarını değil özel öğretim kurumlarını da kapsıyor. Türkiye genelindeki tüm örgün eğitim kurumlarında 12 Haziran Cuma günü ders yapılmayacak.
ÖĞRETMENLER OKULA GİDECEK Mİ?
12 Haziran’da öğretmenlerin büyük bölümü idari izinli sayılacak. Ancak LGS hazırlık sürecinde görevli yönetici, bina sorumlusu ve sınav personeli okullarda çalışmalarını sürdürebilecek.
LGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde uygulanacak.Sınava bu yıl yüz binlerce 8’inci sınıf öğrencisinin katılması bekleniyor.
12 HAZİRAN RESMİ TATİL Mİ?
Hayır. 12 Haziran 2026 tarihi resmi tatil kapsamına girmiyor. Alınan karar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında uygulanacak idari tatil niteliği taşıyor. Kamu kurumları ve özel sektörde mesai normal şekilde devam edecek.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğrenciler haziran ayının sonunda karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak.
SIK SORULAN SORULAR
12 Haziran 2026 Cuma günü okullar tatil mi?
Evet. LGS hazırlıkları nedeniyle Türkiye genelinde okullarda eğitime bir gün ara verilecek.
12 Haziran’da neden okul yok?
13 Haziran’da yapılacak LGS sınavı öncesinde okulların sınav ortamına hazırlanması için tatil kararı alındı.
Özel okullar da tatil olacak mı?
Evet. Karar resmi ve özel tüm örgün eğitim kurumlarını kapsıyor.
12 Haziran resmi tatil mi?
Hayır. Bu tarih resmi tatil değil, yalnızca eğitim kurumlarında idari tatil uygulanacak.
LGS 2026 hangi gün yapılacak?
LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Öğretmenler idari izinli mi?
Görevli olmayan öğretmenler idari izinli sayılacak. Sınav hazırlığında görevli personel ise çalışmaya devam edecek.
12 Haziran’da üniversiteler de tatil mi?
Hayır. Karar yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulları kapsıyor.