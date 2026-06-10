SON DAKİKA: 12 Haziran 2026 Günü Okullar Tatil mi? Cuma günü, kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise tatil mi? İşte MEB’in resmi kararına göre kapalı olacak kurumlar

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12 Haziran’da okul var mı? Cuma günü neden okullar tatil edildi? LGS sınavı nedeniyle tüm okullar kapanacak mı? Yaz tatili öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında şimdi Milli Eğitim Bakanlığı’nın tatil kararı yer alıyor. Özellikle sosyal medyada yayılan “12 Haziran resmi tatil mi?”, “LGS için okullar boşaltılıyor mu?”, “İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim yapılacak mı?” soruları kısa sürede gündem oldu.