Son 65 yılın en kötüsü: Resmen çöle döndü! Beklemeye geçtiler

"Burası her zaman için bir cennet ve dolayısıyla buranın şu an yok olduğunu ya da bundan sonra hep böyle kalacağını asla söyleyemeyiz"Sonbahar ve yaz aylarında rutin olarak suyun çekildiğini belirten kuş gözlemcisi Erol Yüksel, ilk bahar ve kış aylarıyla birlikte Milleyha’nın yeniden canlanacağını ifade ederek, "Milleyha’da her sene olan bir yaşanan karşı karşıyayız. Kuşlar ise su çekilince özellikle balıkçı kuşlar buraya göç ediyor. Sonbaharda sürpriz bir yağmurda su birikmesi olursa tekrardan kuşlar buraya zaten geri geliyorlar. Burası her zaman için bir cennet ve dolayısıyla buranın şu an yok olduğunu ya da bundan sonra hep böyle kalacağını asla söyleyemeyiz. Çünkü suların yaz aylarında çekilmesi buranın bir rutini haline geldi. Son 65 yılının en kurak mevsimini yaşıyoruz. Buradaki suyun çok çekilmesi ve bir çamurun oluşumu bile kalmamış şekilde kurudu. İnşallah ilk yağışta tekrardan toparlayacak. Kuşlar yeniden buraya gelecek. Ben yıllardır buranın gözlemcisiyim. Bu dönemlerde kuşlar doğal olarak sulak alanlara giderler. Tekrardan yeşerdiği zaman tekrar buraya gelirler. Buranın korunmaya başlamasından sonraki nitekim 5 yıldır ciddi adımlar atıldı ve bundan dolayı çok da mutluyuz. Korunduğu günden bu yana buradaki kuş sayısında bariz bir artış olduğunu da söylemek gerekiyor. Sadece bu döneme has bir azalış var ama bu buranın cennet olduğu gerçeğini asla değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.