Sömestir turizme can suyu oldu! Otellerde doluluk yüzde 80’e ulaştı

Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde kış döneminde açık olan tesislerin, sömestir döneminde talep gördüğünü belirten Hakkı Karadeveci, “Kar turizmini tercih edenler nedeniyle kayak merkezlerinde yoğunluk yaşandı ama kültür, gastronomi konusunda inanılmaz bir avantajı olduğu için bölgemizde de yoğunluk oldu. Yine de yoğun kar yağışlarının etkisi vatandaşları kayak turizminin yapıldığı şehirlere çektiği için talep beklediğimizin altında seyretti. İzmir’in merkezi, Çeşme ve Urla’daki oteller sömestire yönelik etkinlikler yaptığı için ilgi gördü. Ege Bölgesi'ndeki otellerde doluluk oranları yüzde 80’e ulaştı" diye konuştu. Sömestiri yurt dışında geçirmeyi tercih edenlerin vizesiz ülkeleri seçtiğini belirten Karadeveci, “Balkanlar, Saraybosna, Belgrad gibi vizesiz bölgeler daha çok tercih edildi" ifadelerini kullandı.Sömestir tatili turizm sektörüne kış sezonunda bir soluk olduğunu dile getiren Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise “Uludağ Palandöken, Erciyes ve Kars Sarıkamış gibi kar turizmine ve Afyon, Pamukkale, Denizli’de termal turizmine talep vardı. İzmir genelinde de sömestir bekleneni verdi. Her sene olduğu gibi çocuklarımız yoğun bir ders telaşından sonra beş yıldızlı otellerde çocuklar için yapılan etkinliklere koştu. Ailelerin bir kısmı da şehre yakın olan Çeşme, Urla, Foça, Kuşadası, Seferihisar’daki tesislere giderek sömestiri değerlendirme şansı buldu. Bu kısa dönemde turizm sektörüne bir can suyu verdi" dedi.