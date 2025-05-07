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Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu!

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 dönem belediye başkanlığı yapan Hüseyin Anlayan, siyaseti bıraktıktan sonra doğaya yöneldi.

• 07 Mayıs 2025 - 13:27 • Son Güncelleme:
• 07 Mayıs 2025 - 13:27 • Son Güncelleme:
1Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu

Meşebükü Mahallesi’nde kurduğu "şifa bahçesi"nde tıbbi aromatik bitkiler yetiştiren Anlayan, hem üretim yapıyor hem de doğayla iç içe kalarak siyasi yorgunluğunu geride bırakıyor.

2Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu

Maden ve inşaat mühendisi olan Anlayan, yaklaşık 2 yıl önce Covid-19 pandemisinin de etkisiyle tarıma yöneldi. Kurduğu bahçede salep üretimine başlayan Anlayan, önümüzdeki aylarda aronya ve mavi yemiş hasadı için hazırlık yapıyor.

3Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu

nlayan, "Aronya ve mavi yemiş antioksidan oranı çok yüksek meyveler. Bu nedenle birçok hastalığa karşı koruyucu etkileri bulunuyor. Özellikle aronya, ‘süper meyve’ olarak biliniyor" dedi.

4Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu

Pandemi döneminde insanların sağlıktan ve gıdadan vazgeçemediğini fark ettiğini söyleyen Anlayan,

5Siyaseti bıraktı, aromatik şifa bahçesi kurdu

"Bu dönemde yaptığım araştırmalar sonucu tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye karar verdim. Kanserden şeker hastalığına kadar birçok sağlık sorununa karşı faydalı olan bu meyveleri üretmeye başladım" diye konuştu.