Sivas'ın dağlarında hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden yetişiyor! Faydasını bilen arayıp buluyor, kilosu 200 TL'den kapış kapış gidiyor
Kaynak : İHA
Ne ilacı, ne gübresi var… Sivas’ın dağlarında kendi kendine yetişiyor! Şifasını bilen doğaya koşuyor. Sivas'ın dağlarında kendiliğinden oluyor. Doğada bulamayan pazar tezgahlarında arıyor. Kilosu geçen yıl 75 liraydı, bu sene 200 TL'den kapıp kapış gidiyor. Sadece eylülde bulunuyor.
Sivaslıların sonbahar aylarını iple çekmesinin en lezzetli nedenlerinden olan alıç, bu sene tezgahlarda az bulunacak gibi görünüyor. Konuyla ilgili Bizim Sivas'a özel açıklamalarda bulunan Sivaslı Ferhat Çobanoğlu, doğanın bu cömert hediyesinin peşindeki Sivaslıları üzecek haberi verdi.
Bizim Sivas'ta yer alan habere göre; bu yıl dağlardaki alıç ağaçlarının birçoğunun boş kaldığını belirten Çobanoğlu, "Bu sene dağlardaki alıç ağaçlarının birçoğunda ne yazık ki meyve yok. Birçoğu mevsim normallerinin dışındaki soğuklar nedeniyle 'soğuk yakması' dediğimiz durumla karşılaştı ve meyve vermedi. Bu nedenle Sivas'ta alıç meyvesi bu yıl oldukça az olabilir" diyerek duruma dikkat çekti.
Alıcın az bulunacak olması, özellikle şifalı özelliklerinden faydalananları derinden etkiliyor. Ferhat Çobanoğlu'nun da belirttiği gibi, alıç denilince akla ilk gelen faydası kalp ve damar sağlığı üzerindeki mucizevi etkileri. Damarları genişleterek kan akışını rahatlatan bu meyve, kalbin daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor. Yüksek tansiyonu dengelemesi ve kalp ritim bozukluklarına karşı koruyucu olması, onu adeta doğal bir kalp ilacı yapıyor.
Daha çok dağlık alanlarda herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen ve kışın habercisi olarak da bilinen yabani meyve alıç, tezgahlardaki yerini aldı. Özellikle eylül aylarının sonunda satışa çıkarılan alıç, soğuk havaların gelmesiyle birlikte büyük ilgi görüyor. Fındık büyüklüğünde, ekşimsi tadıyla bilinen bu meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renklerde bulunuyor. Yöre halkı alıcı sadece taze olarak tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanıyor. Alıcın tezgahlara çıkması ise sıcak günlerin sona erdiğinin bir işareti olarak kabul ediliyor.Alıç meyvesinin kışın habercisi olduğunu ve kilosunu 200 liradan sattığını kaydeden seyyar satıcı İsa Kurt, “Alıç dağlarda yetişiyor.
Doğal ve yöresel bir meyvemizdir. Köylüler tarafından toplanan bu meyveleri biz de satıyoruz. Daha çok Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Elazığ'da yetişiyor. Geçen sene kilosu 75 liraydı. Bu sene kilosunu 200 TL'den satılıyor." dedi. Doğada kendiliğinden yetişen alıç meyvesi, özellikle kalp hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.
Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Alıç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor. Diyetisyen Eda Bahar, “Alıç genellikle sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Erzincan ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve.
Alıç sirke olarak kullanıldığında metabolizmayı hızlandırıcı ve kilo vermeyi hızlandırıcı etkiye sahip. Yağ yakımını da hızlandırıyor. Fazla tüketildiğinde diğer meyvelerde olduğu gibi ishal gibi çeşitli zararları olabiliyor. Alıç sirkesi asidik bir yapıdadır. Doğrudan kullandığımızda seyrelterek kullanmalıyız. 1 çay bardağı suya bir tatlı kaşığı sirke koyarak seyreltebilirsiniz" şeklinde konuştu.