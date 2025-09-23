Sivas'ın dağlarında hiçbir müdahale olmadan kendiliğinden yetişiyor! Faydasını bilen arayıp buluyor, kilosu 200 TL'den kapış kapış gidiyor

8

Bunun dışında da anksiyete azaltıcı etkisi var. Genelde meyve olarak tüketebildiğimiz gibi son zamanlarda sirke olarak da tüketiyoruz. Alıç, yağ yakımını hızlandırarak kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Ham olarak yenmesinin yanı sıra marmeladı ve sirkesi de yapılarak sofralarımızda yer buluyor. Dikenli bir ağaca sahip olan bu meyve, dalından tek tek toplanıyor. Diyetisyen Eda Bahar, “Alıç genellikle sonbaharda, dağlarda sulak alanlarda yetişen bir meyve. Erzincan ve çevresinde oldukça sık görülüyor. C vitamini yönünden zengin olan bu meyve bağışıklığımızı güçlendiriyor. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelen bir meyve.