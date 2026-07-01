Şırnak’ta gizli deposu gün yüzüne çıktı! İdil'de Roma dönemine ait 2 bin yıllık dev su sarnıcı bulundu!

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Doğa fotoğrafçısı Mecit Çevrim ise tarihi yapının yalnızca bir su deposu olmadığını, geçmiş medeniyetlerin yaşam kültürünü yansıtan önemli bir eser olduğunu ifade etti. Çevrim, "Peçenek ve Kayalı köyleri arasında bulunan bu tarihi sarnıç yaklaşık 25 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 6 metre derinliğinde. Kireç taşının oyulmasıyla oluşturulan yapı, suyun serin kalmasını ve sızmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Roma'dan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin yaşadığı bu coğrafyada benzer sarnıçlara Bozburun, Karalar, Yarbaşı ve Kayı köylerinde de rastlıyoruz. Bu eserlerin bilimsel olarak incelenmesi, koruma altına alınması ve turizme açılması büyük önem taşıyor. Ayrıca sarnıcın içinde balıklar, yengeçler ve kurbağaların yaşamını sürdürmesi, bu tarihi yapının yüzyıllar içerisinde kendine özgü bir doğal ekosistem oluşturduğunu da gösteriyor'' diye konuştu.