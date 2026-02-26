Siirt'te fırıncıların zorlu mesaisi başladı: Ramazan yoğunluğu iki katına çıktı!

5

Ramazan ayı ile tepsi ve güveç yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını ifade eden Dündar, "Tepsi ve güveç yoğunluğumuz ise günden güne değişiyor. Her gün aynı değil. Tepside, güveçte, ekmek çeşitlerinde yoğunluk oluyor. İftara doğru yoruluyoruz. Ramazandan önce güveç ve tepsi yoğunluğumuz yoktu. 'Getirebilirsiniz' dememize rağmen müşteriler çok nadir getirirdi ama ramazan ayında çok fazla geliyor. Bazen ekmek pişirmemize bile fırsat vermiyorlar. Vatandaşlar özellikle bu ayda evde pişirmek istemiyor, fırına getiriyorlar. Bir günde 8 tepsi ve 4 güveç geldiğini dahi gördüm" diye konuştu.