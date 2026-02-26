Siirt'te fırıncıların zorlu mesaisi başladı: Ramazan yoğunluğu iki katına çıktı!
Siirt’te Ramazan ayının bereketi fırınlara 'yoğunluk' olarak döndü. İftara saatler kala evlerinde hazırladıkları güveç ve tepsileri fırınlara koşturan vatandaşlar, ekmek üreticilerini zorlu bir sınavla baş başa bıraktı. Ekmek, lavaş ve pide siparişlerinin arasına sıkışan tepsi yemekleri nedeniyle fırınlarda yer sıkıntısı yaşanırken, 20 yıllık fırıncı Mehmet Dündar yaşadıkları stresi; 'Tepsi çıkmazsa vatandaş, ekmek çıkmazsa patron kızıyor; arada kalıyoruz' sözleriyle özetledi. Ramazan öncesi nadir görülen bu ilginin, iftar sofralarının vazgeçilmezi haline gelmesiyle fırınlardaki iş yükü tavan yaptı.
Ramazan ayında vatandaşların evlerde hazırladıkları yemekleri iftara yakın saatlerde, fırınlarda pişirtmeyi tercih etmesi nedeniyle kentteki ekmek fırınlarında yoğunluk oluştu. Ekmek, lavaş ve pide üretiminin yanı sıra tepsi ve güveç taleplerinin artması, fırınlarda zaman zaman yer ve üretim sıkıntısına yol açıyor.
Yaklaşık 20 yıldır fırıncılık yapan Mehmet Dündar (42), zaman zaman ekmek pişirmekte zorlandıklarını ifade ederek, "Bizde ekmek çıkmazsa olmaz, iş yeri sahibi kızıyor. Tepsi çıkmazsa olmaz, bu kez de vatandaş kızıyor. Biz fırıncılar ve kürekçiler arada kalıyoruz.
Stres, sıkıntı, mutluluk hepsi bu ayda. Müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz, iş yeri sahibini memnun etmeye çalışıyoruz. İftara doğru özellikle fazla yoruluyoruz. Bir yandan tepsi ve güveçler, bir yandan ekmek, bir yandan lavaş derken bazen fırında yer kalmıyor" dedi.
Ramazan ayı ile tepsi ve güveç yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını ifade eden Dündar, "Tepsi ve güveç yoğunluğumuz ise günden güne değişiyor. Her gün aynı değil. Tepside, güveçte, ekmek çeşitlerinde yoğunluk oluyor. İftara doğru yoruluyoruz. Ramazandan önce güveç ve tepsi yoğunluğumuz yoktu. 'Getirebilirsiniz' dememize rağmen müşteriler çok nadir getirirdi ama ramazan ayında çok fazla geliyor. Bazen ekmek pişirmemize bile fırsat vermiyorlar. Vatandaşlar özellikle bu ayda evde pişirmek istemiyor, fırına getiriyorlar. Bir günde 8 tepsi ve 4 güveç geldiğini dahi gördüm" diye konuştu.