Sıcaklıkları eksilere düşürecek kar yağışları geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri uyardı
Son dakika haberine göre kar, sağanak ve soğuk hava yurdu tamamen esir alacak. Birçok kentte kar yağışı için tarih verilirken Pazar ve pazartesi günü için vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Antalya çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulıutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji çarşamba günü Doğu Anadolu bölgesi için kar yağışı uyarısında bulundu. Ağrı ve Erzurum gibi illerde sıcaklıklar gece -3 dereceye kadar düşecek. Aynı zamanda Doğu Karadeniz'de de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Perşembe günü ise batı bölgelerde havanın parçalı bulutlu ve yer yer hafif yağmurlu olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar yağışı etkili olmaya devam edecek. Cuma günü ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağmur, batı ve iç kesimlerde ise bulutlu hava hakim olacak.
İstanbul genel olarak hafta boyunca yağmurlu ve parçalı bulutlu havanın etkisinde kalacak. Ankara'da ise hafta başından itibaren sıcaklıklar düşerek pazar günü 5 derece civarına kadar gerileyecek. İzmir'de ise hafta genelinde sıcaklıklar 14-20 derece aralığında seyretmekle beraber, ara sıra hafif yağmur görülmesi bekleniyor.
Özellikle hafta sonu pazar günü ile pazartesi günleri, kuzey ve iç bölgelerde kar yağışı etkisini gösterecek, İstanbul ve Ankara'da özellikle kar yağışı ile birlikte soğuk hava hissedilecek.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA 5°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 14°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyılarının yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 5°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -1°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KONYA 3°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 12°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 11°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya ile Elazığ'ın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 7°CParçalı bulutlu
KARS -6°C, 9°CParçalı bulutlu
MALATYA 3°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN -1°C, 11°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 16°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MARDİN 9°C, 16°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT 8°C, 15°CParçalı ve az bulutlu