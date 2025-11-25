Sıcaklıkları eksilere düşürecek kar yağışları geliyor! Meteoroloji hava durumu raporuyla illeri uyardı

8

AKDENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



HATAY 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ISPARTA 7°C, 16°CParçalı ve az bulutlu