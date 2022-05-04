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MagazinŞeyma Subaşı Meedo'dan intikamını fena aldı! Eski sevgilisi ile...
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• 04 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı Meedo'dan intikamını fena aldı! Eski sevgilisi ile...

Şeyma Subaşı, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenen Mohammed Alsaloussi'den intikamını aldı. İbiza'ya giden Şeyma, burada eski sevgilisi Guido Senia ile beraber eğlendi.

• 04 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...
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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasındaki nispet savaşında yeni raund başladı.

2Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...

Meedo lakaplı milyarder, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın Instagram'daki bir fotoğrafını beğenip altına da İngilizce 'Güzel parça' diye yazmıştı.

3Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...

Bunun üzerine kolları sıvayan Şeyma, eski sevgilisini çıldırtacak bir nispete imza attı. Geçtiğmiz gün İbiza'ya giden Şeyma Subaşı burada eski sevgilisi Guido Senia'nın sahibi olduğu gee kulübüne gitti.

4Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...

Eğlence gecesinden yaptığı paylaşımlarda Guido'yu da etiketleyen genç kadın, eski görümcesiyle de dans ettiği anları yayınlayarak Mohammed Alsaloussi'den intikamını aldı.

5Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...
6Şeyma Subaşı Meedodan intikamını fena aldı Eski sevgilisi ile...

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