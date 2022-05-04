• 04 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı Meedo'dan intikamını fena aldı! Eski sevgilisi ile...
Şeyma Subaşı, Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenen Mohammed Alsaloussi'den intikamını aldı. İbiza'ya giden Şeyma, burada eski sevgilisi Guido Senia ile beraber eğlendi.
• 04 Mayıs 2022 - 13:34 • Son Güncelleme:
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Şeyma Subaşı ile Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasındaki nispet savaşında yeni raund başladı.
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Meedo lakaplı milyarder, geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın Instagram'daki bir fotoğrafını beğenip altına da İngilizce 'Güzel parça' diye yazmıştı.
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Bunun üzerine kolları sıvayan Şeyma, eski sevgilisini çıldırtacak bir nispete imza attı. Geçtiğmiz gün İbiza'ya giden Şeyma Subaşı burada eski sevgilisi Guido Senia'nın sahibi olduğu gee kulübüne gitti.
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