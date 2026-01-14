Sevgilisiyle otele giden kadın ihanete uğradı! 'Param yok' sözlerini duyan otel çalışanları çılgına döndü: O anlar kamerada

4

‘BEN BU HALE NASIL GELDİM’



Daha sonra ayağa kalkan Rümeysa E., kendisine olayı soran bir vatandaşa yaşananları anlatırken, "Ben nasıl bu halde geldim" diyerek bağırdı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan otel çalışanları Ali Ö., Gamze Ç. ve Rümeysa E. gözaltına alındı. Emniyette ifadelerin alınan taraflar hakkında 'Kasten yaralama’, 'Tehdit-hakaret' suçlarından işlem yapıldı. Taraflar daha sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.