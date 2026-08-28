Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

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Kadınların trafikte daha hoşgörülü olduğunu vurgulayan ve çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten Elif Kaya, "Servisçilik yapıyordum oradan arkadaşlarım sayesinde başladım. Araba kullanmayı sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Taksiciliği iki buçuk aydır yapıyorum ama şoförlük mesleğini 2 senedir yapıyorum. Kısmen zorlandığım oluyor ama öyle çok değil. Herkes anlayışlı. Aile taşıdığım oluyor, gayet güzel. 'Aaa kadın şoförümüz varmış' diyorlar, güzel tepkiler alıyorum. Biz kadınlar olarak bence erkeklerden daha anlayışlıyız.