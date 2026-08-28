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Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

28.08.2026 - 14:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde erkek egemen şoförlük mesleğini büyük bir tutkuyla seçen 27 yaşındaki Elif Kaya, azmi ve kararlılığıyla dikkat çekiyor. İki yıl boyunca servis şoförlüğü yapan, son iki buçuk aydır ise taksi direksiyonuna geçen genç kadın, trafikteki başarısıyla hemcinslerine ilham oluyor.

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1Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde erkeklerin yoğunlukta olduğu şoförlük mesleğini tercih eden 27 yaşındaki kadın, servis şoförlüğünün ardından taksi direksiyonuna geçti. Kadınların trafikte erkeklerden daha anlayışlı olduğunu ve daha iyi araç kullandıklarını söyleyen genç kadın, azmiyle hem mesleğinde dikkat çekiyor hem de hayallerinin peşinden gitmek isteyen kadınlara ilham oluyor.

2Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

Araba kullanma sevgisi sebebiyle şoförlük mesleğini seçtiğini belirten Elif Kaya, (27) iki yıldır servis aracı, son iki buçuk aydır da taksi kullanıyor. Mesleğin getirdiği zorlukların üstesinden geldiğini dile getiren Kaya, yolculardan ve çevresinden olumlu tepkiler aldığını söyledi. Kadınların trafikte erkeklerden daha anlayışlı olduğunu ve bu sebeple daha iyi araç kullandıklarını ifade eden Kaya, erkeklerin yoğunlukta olduğu mesleğini severek yapmasıyla hayallerini gerçekleştirmekten çekinen hemcinslerine örnek oluyor.

3Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

"BİZ KADINLAR OLARAK BENCE ERKEKLERDEN DAHA ANLAYIŞLIYIZ"

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Kadınların trafikte daha hoşgörülü olduğunu vurgulayan ve çevresinin kendisiyle gurur duyduğunu belirten Elif Kaya, "Servisçilik yapıyordum oradan arkadaşlarım sayesinde başladım. Araba kullanmayı sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Taksiciliği iki buçuk aydır yapıyorum ama şoförlük mesleğini 2 senedir yapıyorum. Kısmen zorlandığım oluyor ama öyle çok değil. Herkes anlayışlı. Aile taşıdığım oluyor, gayet güzel. 'Aaa kadın şoförümüz varmış' diyorlar, güzel tepkiler alıyorum. Biz kadınlar olarak bence erkeklerden daha anlayışlıyız.

4Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

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Trafikte gülümseyebiliyoruz. Kötü kelimeler kullanmıyoruz. Bence kadınlar trafikte daha güzel araba kullanıyor. Yeni başlayan insanlara anlayış gösterilebilir, bu erkekte olabilir kadında olabilir ama diğer türlü, erkeklerden daha iyi olanlarda var. Bunu da kanıtladığımı düşünüyorum ve kanıtlayan kadınlarda var. Herkes gurur duyuyor. Sonuç olarak bir çok kişinin yapmadığı şeyi yapıyorum ve iyi ilerliyorum. İyi tepkiler alıyorum ailemden ve arkadaşlarımdan" dedi.

5Servis aracından taksi direksiyonuna geçti, Sakarya'da bu işi yapan tek kadın oldu!

"KENDİLERİNE GÜVENİP BAŞLAMALARI GEREKİYOR"

Kadınların yapmak istedikleri şeyler için kendilerine güvenip bir yerden başlamaları gerektiğini söyleyen Kaya, "Bence bir yerden başlamaları gerekiyor. Başlasınlar. Servis olur başka bir şey olur, kendilerine güvenip başlamaları gerekiyor" diye konuştu.