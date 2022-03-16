Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk görüntü geldi!

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birlikteliklerini artık gözler önünde yaşıyor. Uzun süre ilişkiyi kabul etmeyen ikili artık saklanmıyor. 8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.