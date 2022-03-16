• 16 Mart 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk görüntü geldi!
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyor. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya önceki akşam dudak dudağa görüntülendi.
• 16 Mart 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birlikteliklerini artık gözler önünde yaşıyor. Uzun süre ilişkiyi kabul etmeyen ikili artık saklanmıyor. 8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.
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