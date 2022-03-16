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MagazinSerenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk görüntü geldi!
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• 16 Mart 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den ilk görüntü geldi!

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya bir süredir işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşıyor. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen Umut Evirgen ve Serenay Sarıkaya önceki akşam dudak dudağa görüntülendi.

• 16 Mart 2022 - 12:22 • Son Güncelleme:
1Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk görüntü geldi
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Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen birlikteliklerini artık gözler önünde yaşıyor. Uzun süre ilişkiyi kabul etmeyen ikili artık saklanmıyor. 8 aydır beraberlik yaşayan Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti dün gece ilk kez beraber görüntülendi.

2Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk görüntü geldi

TV100’ün haberine göre; Serenay Sarıkaya Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda aldı.

3Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk görüntü geldi

Aynı saatlerde mekâna Baltalimanı'nda kaza yapan Arda Turan da gitti. Basın mensupları Arda Turan'ı beklerken Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen çiftini görüntüledi.

4Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk görüntü geldi

Sarıkaya evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Sarıkaya'nın mutlu halleri de gözlerden kaçmadı.

5BAĞIRA BAĞIRA ŞARKI SÖYLEDİ

BAĞIRA BAĞIRA ŞARKI SÖYLEDİ

Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Enis Arıkan'ın sık sık sarıldığı Serenay Sarıkaya ve arkadaşlarının sohbetine Umut Evirgen de katıldı.

6Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgenden ilk görüntü geldi

Serenay Sarıkaya'nın bu sırada Kayahan'ın "Seni Versinler Ellere" şarkısını seslendirmesi dikkat çekti.

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