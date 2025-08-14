GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSeben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı
HaberlerGündem Haberleri Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

14.08.2025 - 12:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Bolu'daki Seben Gölü, sulama projesi nedeniyle su seviyesinin düşmesiyle sıra dışı bir manzaraya ev sahipliği yapıyor. Gölün ortasında ortaya çıkan yeşil adacıklar, sıcak havalarda kurumuş otlardan kaçan ineklerin yeni otlağına dönüştü. Suyun sığlaştığı bölgelerden yürüyerek adalara geçen inekler, hem serinliyor hem de taze otlarla karınlarını doyuruyor.

1Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Bolu'da sulama projesi kapsamında yapılan boşaltımın ardından Seben Gölü'nde ortaya çıkan adacıklar, ineklerin otlağına dönüştü.

2Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Seben ilçesindeki gölün çevresinde yer alan yaylalardaki hayvanlar göl kenarında otluyor. Su ihtiyaçlarını da gölden karşılayan inekler, zaman zaman suyun içine girerek serinliyor.

3Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Gölün çevresindeki otların sıcak hava nedeniyle kurumasıyla taze ot arayan inekler, gölün içinde ortaya çıkan adalardaki yeşillik alanları keşfetti.

4Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Suyun sığlaştığı bölgeden yürüyerek kıyıdan metrelerce uzaklıktaki adalara giden inekler, hem serinliyor hem de adadaki taze otları yiyerek karınlarını doyuruyor.

5Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Seben Gölü içinde oluşan adalar ve ineklerin burada otlaması havadan görüntülendi.

6Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

Göl kenarında Dedeler köyü Güneşler Mahallesi Yaylası'nın sakinlerinden 60 yaşındaki Ayşe Bülbül, AA muhabirine, hayvancılıkla geçindikleri için yaylaya çıktıklarını anlattı.

Kendisinin 4 buzağısı, komşularının ise inekleri, keçileri ve koyunları olduğunu aktaran Bülbül, "İnekler öğle sıcağında göle giriyor, akşam olunca eve geliyor. Adada da yeşil otlar var. Onları görüp karşıya geçiyorlar." dedi.