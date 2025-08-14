Seben Gölü'nde su çekildi, inekler adalarda otlamaya başladı

6

Göl kenarında Dedeler köyü Güneşler Mahallesi Yaylası'nın sakinlerinden 60 yaşındaki Ayşe Bülbül, AA muhabirine, hayvancılıkla geçindikleri için yaylaya çıktıklarını anlattı.



Kendisinin 4 buzağısı, komşularının ise inekleri, keçileri ve koyunları olduğunu aktaran Bülbül, "İnekler öğle sıcağında göle giriyor, akşam olunca eve geliyor. Adada da yeşil otlar var. Onları görüp karşıya geçiyorlar." dedi.