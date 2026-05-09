Satışlar 3 kat arttı! İzmir'den tüm Türkiye'ye gönderiliyor: Tam 8 milyon dal yola çıktı

Akdoğan, özel günlerde çiçeğe talebin arttığını, üreticilerin de bu yoğunluğa aylar öncesinden hazırlık yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti."Mezatta bu günlerde satış 3 kat artıyor. Normalde günlük 500 bin civarı bir satış var. Bu günlerde satış 1,5-2 milyon civarında bir kesme çiçek satışımız oluyor. Türkiye'nin dört bir yanına gidiyor. Burası en önemli mezat alanlarımızdan biri. İzmir üretimde Türkiye'de ikinci sırada. Özellikle gül gibi diğer çeşitlerde de birinci sıradayız. Türkiye'nin bütün coğrafyasına buradan çiçeklerimizi dağıtıyoruz. İnşallah çiçeğe ulaşan kişileri de mutlu ediyordur."