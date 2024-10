C VİTAMİNİ ZENGİNİ

Kuşburnu, C vitamini açısında çok zengindir. C vitamini ise özellikle vücudun bağışıklık sistemi ile alakalı olduğu için enfeksiyonlara karşı kuşburnu inanılmaz faydalar sağlar. Antioksidan olan C vitamini, vücutta zararlı hücrelerin çoğalmasını engeller. Yapılan bir araştırmaya göre C vitamini, vücudun kolajen üretmesine yardımcı olur. Kolajen ise kemik ve kas sistemi için önemlidir. Demir emilimi de sağlayan C vitamini bakımından zengin olan kuşburnu, böylece hastalıklara karşı koruma ve iskelete sisteminin sağlam olmasını sağlar.