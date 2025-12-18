Sapanca Gölü’nde sır perdesi aralanıyor! Sular çekildi, tarih fışkırdı: 'Ayasofya’dan daha eski olabilir'

6

Bizans döneminden bu yana Marmara ile Karadeniz arasında ticaret ve askeri transfer hususunda ulaşımın kısaltılması hedeflenen bir projenin olduğuna dikkat çeken Cantimer, "Göl çerçevesinde konuşmak gerekirse bunların anlam kazanabilmesi için gölün genişleme ve daralma sürelerini tarihi olarak bilememiz gerekiyor. Bununla ilişkilide hidrojeologlar çalışıyorlardır, bunların verilerinden istifade etmek ve beraber çalışmak gerektiğini düşünüyorum. Beşköprü ile buraya nasıl birleştirecek dersek; restorasyon geçirmekte olan Beşköprü'de bugün itibariyle biliyoruz ki altında küçük bir iskelesi var. Bitinya döneminden itibaren Roma'da, Bizans'ta ve hatta Osmanlı'da denenmiş olan bir proje var. Biz bunu hep Marmara'ya üçüncü bir boğaz gibi düşündük ama bir alternatif olarak Karadeniz'e çıkışı değil de Sakarya Nehri'ni değerlendirerek Sapanca Gölü'yle birleştirerek Körfeze bir çıkış yani İstanbul'a yeni yol olarak düşünmenin de oldukça makul olduğunu düşünüyorum. Bunu bizden evvel düşünen pek çok tarihçi, arkeolog, sanat tarihçimiz var, rahmetli Sencer Şahin hocamız bunlardan bir tanesiydi.