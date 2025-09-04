Sapanca Gölü'nde görülmeyen tehlike: Şehrin 20 günlük suyuna eşit miktarı kullanıyorlar
04.09.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Serhat YILMAZ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü’nden fabrikaların yıllık 4 milyon metreküp su kullandığını ifade ederek, “Oysa sadece Sakarya’nın gölden aylık çektiği su miktarı 6 milyon metreküp. Yani fabrikaların yıllık kullanım miktarı, Sakarya’nın yaklaşık 20 günlük ihtiyacına karşılık geliyor” dedi.
