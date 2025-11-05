GAZETE VATAN ANA SAYFA
Samsun'da hasat başladı! Gramı 90 liradan satılıyor: Fiyatlar yüzde yüz arttı

05.11.2025 - 17:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Samsun’un kivi hasadı başladı. Üreticiler bu yıl hem verimden hem de kazançtan memnun. Fiyatlar bu yıl yüzde yüz arttı. Kivinin gramı 70–90 TL arasında alıcı buluyor.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde kivi hasadı başladı. Türkiye’nin en önemli kivi üretim merkezlerinden biri haline gelen ilçede üreticiler, bu yıl hem verimden hem de fiyattan memnun.

Kasım ayının gelmesiyle birlikte başlayan hasadın önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçenin Yalova’dan sonra en çok kivi üreten bölge konumunda olduğunu belirterek, "Bu yıl fiyatlar geçen seneye göre yüzde yüz arttı. Kivinin gramına göre fiyatlar 70 ila 90 TL arasında değişiyor. Beş yıl içinde kivi üretiminde Türkiye’de ilk sırayı almayı hedefliyoruz" dedi.

Kivi Birliği Başkanı Hasan Işıldak ise üretimin her geçen yıl arttığını vurguladı. Açıklanan 110 TL’lik alım fiyatının üreticiyi memnun ettiğini söyleyen Işıldak, "Çarşamba’da her yıl kivi bahçeleri çoğalıyor. 2-3 yıl içinde Türkiye’nin en çok kivi üreten ilçesi olacağımıza inanıyorum. Şu anda yıllık üretimimiz 11-12 bin ton civarında, bu rakam önümüzdeki yıllarda 20-25 bin tona ulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, kivi üretiminde kaliteyi artırmak amacıyla üreticilerin doğru ilaçlama ve bakım konusunda bilgilendirildiğini, Çarşamba kivisinin marka değerinin her geçen gün yükseldiğini belirtti.