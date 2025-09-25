GAZETE VATAN ANA SAYFA
Sakarya'da sahilde bulunan ayakkabılar korkuttu! Sahil güvenlik harekete geçirdi

25.09.2025 - 17:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)-

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahilde biri kız çocuğuna ait, diğeri ise erkek çocuğuna ait iki çift çocuk ayakkabısı bulundu. Ayakkabılar, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. Olayın ardından, sahil güvenlik ekibine bağlı dalgıçlar hemen harekete geçerek denizde arama çalışmaları başlattı. Ekipler, çocukların kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerine arama alanını genişleterek, deniz yüzeyini ve kıyı şeridini titizlikle taramaya başladı.

Sabah saatlerinde sahilde yürüyüşe çıkanlar Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi Kule 20 bölgesinde 12-13 yaşlarında kız çocuğu ile 3-4 yaşlarında erkek çocuğuna ait olduğu tahmin edilen 2 çift ayakkabı buldu.

Vatandaşlar çocukların denize girerek kaybolma ihtimaline karşı polisi arayarak ihbarda bulundu. Gelen ekipler, kıyıda yapılan incelemede çocuklara ait herhangi bir ize rastlamadı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıçlar da denizde arama çalışması başlattı. Bölgede kayıp çocuk ihbarının yapılmadığı bildirilirken, ekiplerin arama çalışması sürüyor.