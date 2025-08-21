Sakarya'da metrobüsler çalışmaya başlayınca günde 2 bin sefer düzenleyen araç trafikten kalkacak

6

Düzenleme çerçevesinde Yenikent bölgesine ulaşım sağlayan yeşil belediye otobüslerinden 21K, 21D, 21C, 22K, 22D, 22C, 23, 24K, 24, 24İ, 25 ve Aşırlar-Orta Garaj hatlarının iptal edileceği duyuruldu. Karaman, Camili ve Korucuk minibüs hatları ile Aşırlar ve Evrenköy-Karapınar özel halk otobüsleri revize edilerek mahalle içi besleme hatları olarak yeniden düzenlendi. Açıklamada, " Revize edilen minibüslerin içerisine Aşırlar Özel Halk Otobüsü, Korucuk Minibüs Kolu’na dahil olarak hizmet verecek. Revize edilen Evrenköy-Karapınar Hattı şehir merkezine çalışmayacak, mahalle içi besleme hattı olarak en yakın Metrobüs Hattı’na yolcu taşıyacak. Karaman-Camili-Korucuk Mahallelerinde çalışan mavi minibüs iç hat güzergâhında herhangi bir değişiklikle gidilmemiştir. Unkapanı bölgesinden hareket eden ve Yenikent bölgesine hizmet sunan Karaman Minibüsleri yeni düzenleme ile birlikte Unkapanı - Yazlık kavşağı arasında hizmetlerine devam edecekler. Bu düzenleme ile birlikte güzergah üzerinde bulunan vatandaşların metrobüs bağlantıları sağlanmış olacak. Ayrıca yine Unkapanı bölgesinden Dağdibi istikametine toplu taşıma hizmeti sunan minibüslerde mevcut hizmetlerine aynı şekilde devam edecekler. İptal olan veya revize edilen hatların yolcuları, yeni oluşturulan "Mahalle İçi Besleme Hatları" ile Metrobüs Hattı’na taşınacak. Şehir merkezinden ve Kampüs Bölgesi’nden Yenikent’e ulaşmak isteyen yolcular "M1 ve M2 - İki Farklı Metrobüs Hattı" ile ‘Mahalle İçi Besleme Hattı’ noktasına kolay, trafiksiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılacak" denildi.