Sakarya Hendek'te fedakar annelerin hayatlarına dokunan kurs: Hem öğreniyorlar hem sosyalleşiyorlar
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, özel eğitim alan engelli çocukların anneleri için Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan biçki-dikiş kursu büyük ilgi görüyor. Çocuklarını özel eğitim merkezine getiren anneler hem sosyalleşiyor hem de dikiş yapmayı öğrenerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Hendek ilçesinde, özel eğitim merkezine gelen engelli çocukların anneleri için Hendek Halk Eğitim Merkezi harekete geçti.
Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılarken okulda bekleyen anneler, açılan kursta hem sosyalleşiyor hem de dikiş eğitimi alarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.
Hendek Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Vildan Ataç, kurs hakkında yaptığı açıklamada, "Aktif öğrenci sayımız 18, anneler engelli çocuklarını okula getiriyor ve yalnız bırakamadıkları için kendileri okulda bekliyor.
Beklerken de boş durmamaları için kurs açtık. Anneler burada hem çocuklarına hem kendilerine bir şeyler dikiyor, sosyalleşiyor ve ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Kurs sonunda verilen sertifikalar da e-Devlet üzerinden alınıyor" dedi.
"Bu kurslar bizim için çok büyük bir nimet"
Kursiyer Sehernaz Uzun, "Engelli bir çocuk annesiyim. Çocuklarımızı okulda yalnız bırakamadığımız için burada bize bir kurs açtılar.
Bu kursta, dikiş dikiyoruz, öğreniyoruz. Aile ekonomisinde katkı sağlıyor. Çocuklarımıza pijama, önlük dikiyoruz. Benim çocuğum 10 yaşında ve kas hastası.
Sürekli salyası akıyor ve önlük değiştirmek zorunda kalıyoruz bu sebeple bende ayda bir defa önlüklerini dikiyorum. Ben engelli bir çocuk annesi olarak bu kurs iyi geliyor çünkü bizim başka sosyal bir hayatımız yok.
Bizim çocuklarımız, ev ve okul bunların arasında gidip geliyoruz ve bu kurslar bizim için çok büyük bir nimet. Hem sosyalleşiyoruz hem burada arkadaş ediniyoruz hem de bir şeyler öğreniyoruz" diye konuştu.
"Engelli bireylerin anneleri için bu kursların açılması çok çok iyi oldu"
Kursiyer Özlem Cevherli, "8 buçuk yaşına down sendromlu bir oğlum var, 8 senedir de eğitim hayatında bulunuyor.
Engelli bireylerin anneleri için bu kursların açılması çok çok iyi oldu. Bizim evde geçirdiğimiz, çocuklarımızla geçirdiğimiz zamanlar ev işleriyle ilgili yoğunluklarımız buraya geldiğimizde birkaç saatte olsa çocuklarımız dersteyken kendimize vakit ayırmak çok daha iyi.
Birde bunun geri dönüşümleri çok güzel oluyor, yapılan, dikilen kıyafetler evdeki bütün bireyler tarafından çok rahatlıkla kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.