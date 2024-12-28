Sağlık çalışanlarından kanser hastalarına moral konseri

“Hastalarımıza pozitif yansıma olacağını düşünüyoruz”

Programa dair konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sinem Albayrak, “Kemoterapi ünitemizde tedavi alan onkoloji hastalarımızın moral ve motivasyonu için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu sene de yeni yıla girerken hastanemiz Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde hastalarımızla buluştuk. Hastalarımızın tedavisine bir katkı ve pozitif yansıma olacağını düşünüyoruz. Hep beraber yeni yılı kutlayarak güzel bir zaman geçirdik. Hastalarımız zor bir tedavi sürecinden geçiyor. Onkoloji uzun bir tedavi yöntemi. Moralleri sağlıklarındaki gerileme hissiyle birlikte bozuluyor. Amacımız, hastaların bu ilaçlarla birlikte hastalığı yenmelerine yardımcı olmak. Psikolojik olarak destek olmak amaçlı biz de etkinlikler düzenliyoruz. Müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Hastalar eşlik etti. Onlar için de güzel bir zaman oldu. Bizler de mutlu olduk” diye konuştu.