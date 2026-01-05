Sadece orada üretiliyor! Yapımı tam 3 gün sürüyor: Satışa çıktığı gibi tükeniyor

1

Ordu'nun yöresel lezzetlerinden biri olan ve belirli bölgelerde üretimi yapılan, coğrafi işaret belgeli ve tescilli cevizli helva, kış aylarında vücudu sıcak tuttuğu için tercih ediliyor. İçerisinde, çöven kökü, limon tuzu, bol miktarda ceviz ve şeker bulunan helva yaz aylarında turistler tarafından tercih edilirken, kış aylarında da Ordulu vatandaşlar tarafından bol bol tüketiliyor. Helvanın yapım aşaması ise 3 gün sürüyor.