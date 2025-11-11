Ruslar Antalya'yı bıraktı oraya gidiyor! 112 bin kişiyi geçti

2

2022 yılında başlayan seferlerle 88 kez ilçeye gelen gemi 39 ayda bölgeye gelen sayısı 74 bin 596 yolcu, 38 bin 296 mürettebat olmak üzere toplamda 112 bin 862 kişiye ulaştı. Bu yıl ise gerçekleşen 29 seferde ise ilçe, 27 bin 324 yolcu, 12 bin 815 gemi personeli olmak üzere 40 bin 139 misafiri ağırladı.