Ramazan menülerinde yeni dönem: Artık porsiyonu misafir belirliyor! Müşteri sadece yediğinin parasını ödeyecek

Canatar, "Şöyle bir şey var. Restoranın oluşturduğu bir menüyü misafire zaruri olarak yedirmesine biz bir önlem aldık ve 'Yarı fiks' bir iftar menüsü yaptık. Yani A'dan Z'ye kadar çorbadan başlangıca, ara sıcaklardan ana yemeğe, tatlı ve meşrubata değil. Dedik ki, insanlar geldi, oturdular, bir yarı fiksimiz var. Nedir bu. Beş çeşit meze koyduk masaya, güzel bir iftariyelik, fırından çıkmış sıcak taptaze ekmekler ve çorbalarını verdik. O süreçte de garsonlar siparişlerini aldı, mutfaktan fiş çıktı, ezan okundu ve herkes çorbasını içiyor. Bir şekilde iftariyeliklerini yiyor, humusunu pidesine sürüyor, o dürtü ve insülin direnci bir şekilde dengeleniyor. Misafir sakin bir şekilde siparişini bekliyor. Seçim tamamen misafirimizde, ister menüden 5 kalem ürün sipariş ver, ister 10 kalem, ister hiç birşey verme, problem yok. Adamın canı çok güzel bir burger yemek istiyor ama restorana gittiği için bunu yiyemiyor çünkü restoran fiks menü yapmış. Yapanın da bir suçu yok ama biz böyle bir formül geliştirdik. Yarı fiks menü adı altında. Bir ücreti var, evet, ama bu ücret makul bir ücret. Bunun yanı sıra istersen 4 kişi gelip 4 farklı yemek söyle, istersen 2 tane ortaya söyle, tamamen misafirimizin tercihinde bir menü oluşturduk. Hizmetimi iyi verdiğim, yemeğimi iyi çıkardığım sürece mutlu bir şekilde giden misafire ödediği fiyat fazla gelmiyor. Tabii her şeyin bir ortalaması var. Dükkanlar ticari amaçla açılmış bir iş yeri, restorancı para kazanmak için dükkan açıyor. Belli bir gideri de var kiralar, mal maliyeti, elektrik, su, doğalgaz, personel gideri. İşletmeci bu giderleri absorbe edecek ve aynı zamanda para kazanacak. Bunun için ürüne bir fiyat belirlemesi gerekiyor o iş yerinin sürdürülebilir olması için. Bu fiyatlar bazen haksız fiyatlar oluyor, bazen de 'Helal olsun' dedirtiyor. Bizim amacımız 'Helal olsun' dedirterek misafirimizi yolcu etmek" dedi.