Ramazan bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri ve bayram namazı kılınışı
On bir ayın sultanı Ramazan’ın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar bayram sabahı eda edilecek olan bayram namazı saatleri için aramalarına hız verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılı dini günler takvimine göre bayram namazı vakitlerini il il duyurdu. Milyonlarca Müslüman, mübarek ramazan ayının manevi huzurunu geride bırakırken, İslam alemi büyük bir heyecanla 2026 Ramazan Bayramı sabahına hazırlanıyor. 20 Mart 2026 Cuma günü idrak edilecek olan bayramın ilk sabahında, milyonlarca vatandaş birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı için saf tutacak. Bayramın coşkusunu camilerde karşılamak isteyenler, "Yaşadığım şehirde bayram namazı saat kaçta?" ve "Diyanet namaz vakitleri açıklandı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, İl il Adana, İzmir, Ankara, Bursa, İstanbul Ramazan bayram namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? İşte Diyanet bayram namazı 2026 Ramazan Bayramı namaz vakitleri
Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? (20 Mart 2026)
Güneşin doğuş vaktine göre iller arasında farklılık gösteren namaz saatlerinde, bu yıl en erken namaz Iğdır’da (06:38), en geç namaz ise Edirne ve Çanakkale’de (07:49) kılınacak.
Üç Büyük Şehirde Bayram Namazı Vakitleri:
İstanbul Bayram Namazı Saati: 07:39 Ankara Bayram Namazı Saati: 07:23 İzmir Bayram Namazı Saati: 07:45
RAMAZAN BAYRAM NAMAZI 2026 VAKİTLERİ
İllere göre bayram namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşıldı.
2026 İl İl Bayram Namazı Saatleri Listesi
Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29
Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31
İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.
Bayram Namazı Kılınışı
Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınır. Niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke okunur ve ardından üç kez tekbir alınır.
İkinci rekatta ise zammı sureden sonra rükuya gitmeden önce yine üç kez ilave tekbir alınır. Namaz sonunda imam bayram hutbesini irad eder.