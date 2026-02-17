Ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi gece sahura kalkacağız? İlk oruç hangi gün tutulacak? Kadir gecesi ne zaman?
Ramazan başlangıcına kısa bir süre kala vatandaşlar 'Ramazan ne zaman başlıyor?, Ramazan'ın başlangıcı ne zaman?, Hangi gece sahura kalkacağız? ve İlk orucu hangi gün tutuyoruz? gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. Bu haberimizde tüm bu sorulara Diyanet takvimine göre cevap verip cevapsız soru bırakmayacağız. İşte Ramazan başlangıcına dair her şey...
2026 yılının Ramazan ayı tüm bereket ve rahmetiyle kapımıza kadar geldi.
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKACAĞIZ?
Ramazan başlangıcı 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacağımız sahurla başlıyor. Bu ilk sahura kalkıp yemeğimizi yedikten sonra yapacağımız niyetle ilk oruç günü başlayacak.
İLK ORUCU HANGİ GÜN TUTACAĞIZ?
Bereketiyle gönüllere şifa olan Kur'an ayı Ramazan 19 Şubat günü resmen başlıyor. 19 Şubat Perşembe günü oruçlu olacağımız ilk gün olacak. Ramazan'ın yani orucun ikinci bereketli günü de 20 Şubat Cuma günü olacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının en müstesna gecesi olan Kadir gecesini içerisinde saklayan bu mübarek ayın sonlarına doğru Kadir gecesi karşılanacak. Peygamber Efendimizin 'Ramazan'ın son 10 gününde Kadir gecesini arayın' dediği bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de 'Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde bahsedilerek önemine değiniliyor.
Diyanet Takvimi'ne göre 2026 yılının Ramazan ayında Kadir Gecesi 16 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?
Ramazan ayının bitip Ramazan Bayramı'na kavuşmanın habercisi olan Arefe günü Diyanet takvimine göre 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bereketiyle 1 ay boyunca toplumda sükûnete, hayra ve güzelliklere vesile olan Ramazan ayının sonunda müminleri karşılayan Ramazan Bayramı Diyanet Takvimine göre 20 Mart Cuma günü başlayarak, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günü dahil 3 gün sürecek.