Ramazan başlangıcı ne zaman? Hangi gece sahura kalkacağız? İlk oruç hangi gün tutulacak? Kadir gecesi ne zaman?

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Ramazan ayının en müstesna gecesi olan Kadir gecesini içerisinde saklayan bu mübarek ayın sonlarına doğru Kadir gecesi karşılanacak. Peygamber Efendimizin 'Ramazan'ın son 10 gününde Kadir gecesini arayın' dediği bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'de 'Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır' şeklinde bahsedilerek önemine değiniliyor.