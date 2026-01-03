Rahmi Özkan Müge Anlı'da neden yok? Müge Anlı kötü haberi verdi!
03.01.2026 - 15:17Güncellenme Tarihi:
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan hakkında şok edici gerçek belli oldu. Uzun süredir programda yer almayan Rahmi Özkan'ın neden olmadığını Müge Anlı açıkladı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır yer alan avukat Rahmi Özkan'ın dün yayınlanan canlı yayın sırasında stüdyoda olmaması dikkat çekti.
Sunucu Müge Anlı, Özkan'ın eşiyle ilgili üzen haberi programda açıkladı.
Programda açıklama yapan Müge Anlı şunları dedi, "Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler."
"Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var."