Rahatsızlandığını söyleyip uçaktan indi: 'Hakkınızı helal edin!' Başka bir yolcu vatandaşın korktuğunu iddia etti
04.02.2026 - 10:28Güncellenme Tarihi:
Erzurum - İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, havalnmak için pist başına ilerlerken yolculardan biri, rahatsızlandığını belirtip kabin ekibinden yardım istedi. Hosteslerin yardımıyla uçaktan inen kişi, diğer yolculardan helallik istedi.
Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu. Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi.
Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.
Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, “Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı” dedi. (DHA)