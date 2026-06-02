POMEM 2026 sınav giriş belgesi nasıl alınır? 33. Dönem Polis Akademisi sözlü mülakat ne zaman?

SIKÇA SORULAN SORULAR



POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır?

Polis Akademisi’nin aday sistemi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak alınır.



POMEM giriş belgesi çıkmazsa ne yapmalıyım?

Sistem yoğun olabilir. Farklı saatlerde tekrar giriş yaparak kontrol edilmelidir.



POMEM mülakat tarihi sabit mi?

Hayır. Her aday için farklı gün ve saat belirlenir.



Sınav giriş belgesi olmadan mülakata girilir mi?

Hayır. Belge ve kimlik olmadan sınava giriş yapılamaz.



POMEM mülakat yerleri nasıl öğrenilir?

Aday işlemleri sistemi üzerinden kişisel olarak görüntülenir.



Polis Akademisi adaylara SMS gönderiyor mu?

Genellikle tüm duyurular sistem üzerinden yapılır. Bu nedenle adayların düzenli kontrol etmesi gerekir.