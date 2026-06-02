POMEM 2026 sınav giriş belgesi nasıl alınır? 33. Dönem Polis Akademisi sözlü mülakat ne zaman?
2026 yılında gerçekleştirilen 33. dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) alımları kapsamında süreç kritik aşamaya ulaştı. Ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen adaylar için gözler şimdi sözlü mülakat tarihlerine ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Özellikle internet aramalarında “POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır?”, “POMEM mülakat ne zaman 2026?”, “Polis Akademisi mülakat yerleri nasıl öğrenilir?” soruları öne çıkıyor.
Polis Akademisi tarafından yürütülen süreçte adayların sınav bilgileri dijital ortam üzerinden erişime açılırken, her adayın sınav günü ve yerinin ayrı ayrı belirlendiği sistem dikkat çekiyor. Bu nedenle adayların kendi bilgilerini düzenli kontrol etmesi büyük önem taşıyor.
33. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN 2026?
33. dönem POMEM sözlü mülakatları için tek bir merkezi tarih uygulanmıyor. Bunun yerine:
Her aday için özel sınav günü ve saat belirlenir
Adaylar mülakat tarihlerini online sistem üzerinden sorgular
Belirlenen tarih dışında sınava giriş hakkı verilmez
Bu sistem nedeniyle adayların kendi sınav gününü sık sık kontrol etmesi ve kaçırmaması gerekiyor.
POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? (ADIM ADIM)
POMEM sınav giriş belgesi almak oldukça kolaydır. Aşağıdaki adımları takip ederek belgenizi indirebilirsiniz:
Tarayıcınızdan Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi olan www.pa.edu.tr adresine veya doğrudan Aday İşlemleri Sistemi (ais.pa.edu.tr) sayfasına giriş yapın.
e-Devlet bilgilerinizi kullanarak kimliğinizi doğrulayın
Panelde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” bölümüne girin
Belgenizi PDF formatında görüntüleyin
Çıktı alarak sınav günü yanınızda bulundurun
Önemli: Sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmez. Tüm işlemler online yapılır ve sistemde yayımlanan bilgiler resmi kabul edilir.
MÜLAKAT GÜNÜ UYARILARI
POMEM sözlü mülakatına katılacak adayların dikkat etmesi gerekenler:
Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik zorunludur
Belgesiz veya kimliksiz adaylar sınava alınmaz
Cep telefonu ve elektronik cihazlar yasaktır
Sınav merkezinde emanet hizmeti bulunmayabilir
Yanlış gün veya farklı merkezde sınava giriş yapılamaz
POMEM SEÇİM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
POMEM polis alım süreci birkaç aşamadan oluşur:
Başvuru süreci
Ön sağlık kontrolü
Fiziki yeterlilik sınavı
Sözlü mülakat (son aşama)
Nihai başarı listesi
Başarı puanı hesaplanırken şu oranlar kullanılır:
KPSS puanı %25
Fiziki parkur %25
Mülakat puanı %50
Bu nedenle sözlü mülakat, adaylar için en belirleyici aşama olarak öne çıkar.
SIKÇA SORULAN SORULAR
POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır?
Polis Akademisi’nin aday sistemi üzerinden e-Devlet ile giriş yapılarak alınır.
POMEM giriş belgesi çıkmazsa ne yapmalıyım?
Sistem yoğun olabilir. Farklı saatlerde tekrar giriş yaparak kontrol edilmelidir.
POMEM mülakat tarihi sabit mi?
Hayır. Her aday için farklı gün ve saat belirlenir.
Sınav giriş belgesi olmadan mülakata girilir mi?
Hayır. Belge ve kimlik olmadan sınava giriş yapılamaz.
POMEM mülakat yerleri nasıl öğrenilir?
Aday işlemleri sistemi üzerinden kişisel olarak görüntülenir.
Polis Akademisi adaylara SMS gönderiyor mu?
Genellikle tüm duyurular sistem üzerinden yapılır. Bu nedenle adayların düzenli kontrol etmesi gerekir.