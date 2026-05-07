GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemPolis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

07.05.2026 - 11:57Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)-

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'nda bekledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

1Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan 2026 günü saat 17.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde denetim yaptığı sırada durumundan şüphelendiği 3 kişiyi durdurdu. Kimlikleri belirlenen Ö.S.(21), Y.E.G.(18) ve M.T.’nin (21) üzerlerinde yapılan aramada 155 gram altın ile 19 bin 800 dolar ele geçirildi.

2Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

DEKONT ÜZERİNDEKİ İSİMDEN MAĞDURA ULAŞILDIPolis ekipleri, altın ve paraların arasında bulunan dekont üzerindeki isimden yola çıkarak M.A. (53) isimli kadınla irtibata geçti.

3Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

Yapılan görüşmede M.A.’nın, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 'Hakkınızda terör soruşturması var' denilerek kandırıldığı ortaya çıktı. Kadının, 7 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 10 milyon TL değerindeki altın ve dövizi parça parça şüphelilere teslim ettiği öğrenildi.

4Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

Şüphelilerin üzerinden çıkan altın ve dövizin de aynı gün Şişli Maçka Parkı civarında mağdur kadın tarafından teslim edildiği belirlendi.

5Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

Polis ekipleri tarafından denetim noktasında yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen altın ve paralara da el konuldu.

6Polis denetiminde üstlerinden servet çıktı! Paranın kaynağı Maçka Parkı'ndaki psikolog kadın çıktı

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan Ö.S., Y.E.G. ve M.T., “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7