Polis babasına ceza yazdı! Kazandığı davayla emsal karar çıkarttı

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Avukat Nazan Akça Subaşı, "Babam kendisine ceza yazıldığından eve gelen tebligatla haberdar oluyor. 'Ne oldu baba' dedim. 'Bana ceza kesmişler' dedi. Kim kesmiş? Genel kolluk kesmiş. Ama babam etrafta trafik polisi görmemiş. Arabasını bulunduğu yerde fotoğraflamamışlar bile. Fotoğraf yok. Doğrudan ceza yazılmış. Biz de bunun üzerine trafik cezasına itiraz ettik. Hem yeri, zamanı belli olmayan, hem de hangi kural ihlal edildi? Bu tespiti yapan bir trafik polisi mi diye itiraz ettik. Bunun üzerine mahkeme bizim gerekçelerimizi haklı buldu ve dedi ki 'genel kollukça trafik cezası yazılamaz.' 'Bunu ancak bu işin eğitimini almış trafik polisleri yazabilir' diye cezayı iptal etti. Dolayısıyla şu an babamın trafik para cezası tutanağı iptal edildi" dedi.