Pazarda satamadığı patlıcanla servet oluşturdu! 15 ülkeye ihracat yapmaya başladı: 6 bin kişiye istihdam sağlıyor
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi, sahip olduğu özel rüzgar koridoru ve benzersiz mikroklimasıyla adeta bir "Patlıcan Vadisi"ne dönüştü. Satılamayan patlıcanları kurutarak değerlendiren bir dedenin 1958'deki pratik fikriyle başlayan serüven, bugün 4. kuşağın ellerinde binlerce ailenin ekmek kapısı ve 5 kıtaya uzanan dev bir ihracat ağı haline geldi.
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Aydın Nazilli ilçesinde Yıldıztepe Mahallesi'nin patlıcan üretimindeki başarısı sınırları aşıyor. Uygun hava şartlarında kurutulan patlıcanlar üreticinin önemli gelir kaynağı. Mahalledeki hemen hemen her evde işlendikten sonra kurutulan tonlarca patlıcan dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Patlıcan Vadisi'nde kurutulan patlıcanlar dünya sofralarını süslüyor. Yıldıztepe Mahallesi adeta Patlıcan Vadisi görüntüsünde. Her gün tonlarca patlıcan evlerin önüne dökülüyor ve tek tek işleniyor. Özel bir hava koridoruna sahip mahallede her yıl tonlarca sebze işlenerek kurtuluyor.
Mahallede yaklaşık bin evde toplamda 5-6 bin kişi bu işte uğraşıyor. Yaş patlıcan, dolmalık biber, fasulye kurusu, domates kurusu, sivri biber çeşitleri, musakkalık patlıcan, kabak kurusu. Bunların hepsi Yıldıztepe Mahallesi'nden dünyanın 5 kıtasındaki 15 ülkeye ulaştırılıyor.
ÖZEL BİR HAVA KORİDORUNA SAHİP MAHALLE
Nazilli'de 69 yıl önce satamadığı patlıcanı oyarak kurutup kış aylarında satmayı başaran dedesi Abdullah Gandak'ın izinden giden Turgay Karaefe, çeşitlendirdiği ürünleri ‘Patlıcan Vadisi' sloganı ile 5 kıtaya ihraç ediyor. 400 metre genişlik ve 6-7 kilometrelik uzunluktaki özel bir hava sirkülasyonu sayesinde doğal kurutmanın gerçekleştirebildiği bu mahallede her yıl tonlarca sebze işlenerek kurtuluyor.
Mahallede yaklaşık bin evde toplamda 5-6 bin kişi bu işle uğraşıyor. Yılda üretilen yaklaşık 10 bin ton yaş patlıcan, dolmalık biber, fasulye kurusu, domates kurusu, sivri biber çeşitleri, musakkalık patlıcan, kabak kurusu. Bunların hepsi Yıldıztepe Mahallesi'nden Avustralya'dan Amerika'ya, Arabistan'dan Rusya'ya dünyanın 5 kıtasındaki 15 ülkeye ulaştırılıyor.
"İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ"16 yıldır işletmede çalıştığını ve işini severek yaptığını ifade eden Sultan Öztürk; "Biz yaklaşık 15-16 senedir patlıcan oyma işi yapıyoruz. Tarladan gelen patlıcanları her birimiz farklı şekilde işleyerek kurutmaya hazırlamak üzere önce 45 dakika civarında suda bekletiyoruz. Daha sonra da seriyoruz. İki-üç gün içinde de kuruyor. Ürünlerin hepsi de tek tek elimizden geçiyor. Yıldıztepe Mahallesi'nin havası özel olduğu için kuruması da çok hızlı ve güzel oluyor. İsmi de doğal olarak Yıldıztepe Patlıcan Vadisi oldu. Yıldıztepe'de hemen hemen herkesin geçim kaynağı bu patlıcan oymacılığı. Sağolsun Turgay Karaefe'nin sayesinde bu iş ailelerin geçim kaynağı oldu" dedi.
"PATLICAN VADİSİ"
Yıldıztepe Mahallesi'nin kurutmalık işleminde çok özel bir havaya sahip olduğunu ifade eden işletmeci Turgay Karaefe; "Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde kurutmalık işiyle uğraşmaktayız. Bu iş bize dedemiz, rahmetli babam, oradan biz, bizden de çocuklarıma; yani 4. kuşak olarak sizlere bu ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Yıldıztepe Mahallemizin özelliği, burada bir hava koridorunun olması, bir vadinin olması, bir patlıcan vadisinin olması, bir rüzgar koridorunun olması. Gördüğünüz gibi esintiyle birlikte en doğal şekilde kurutulan bu ürünleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık bin ev, 4 bin - 5 bin aile bu işten geçimini sağlamakta. Burada biz 5 kıta 15 ülkeye ihracat yapmaktayız. Burada; kuru patlıcan, fasulye kurusu, kapya biber kurusu, musakkalık, mix, kabak, sivri tatlı, sivri acı, bamya kurusu, domates kurusu gibi bu tür çeşitleri ülkenin her yerine, ülkenin her tarafına bu tür lezzetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nin güneşinden yararlanarak kuruttuğumuz Patlıcan Vadisi'nin kurularını sizlere, bütün herkese ulaştırmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Herkese şimdiden lezzetli bir yıl olsun dileyelim" şeklinde konuştu.
DEDESİNİN İZİNDEN GİDEREK İŞİ BÜYÜTTÜ
Dedeleri Abdullah Gandak'ın 1958 yılında patlıcan oymacılığı ve kurutma işine başladığını ifade eden Karaefe; "Rahmetli dedemiz Abdullah Gandak, ürettiği patlıcanları pazarlara götürüp satamadığında kurutma yöntemini bulmuş. Babam Turgut Karaefe patlıcan kurutma işini büyütmüş.
Biz de başladığımız ihracat işini hem kurutulmuş ürün çeşitliliğini hem de üretimi artırarak her geçen yılda dünyanın 5 kıtasına ulaştırdık. Deyim yerindeyse Amerika'nın dünyaca ünlü Silikon Vadisi varsa Türkiye'nin de patlıcan vadisi var. Biz Allah nasip ederse bu yöresel lezzeti dördüncü kuşağımız ile de dünya sofralarına lezzet katmaya devam edeceğiz" dedi.