Pazarda satamadığı patlıcanla servet oluşturdu! 15 ülkeye ihracat yapmaya başladı: 6 bin kişiye istihdam sağlıyor

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Yıldıztepe Mahallesi'nin kurutmalık işleminde çok özel bir havaya sahip olduğunu ifade eden işletmeci Turgay Karaefe; "Nazilli Yıldıztepe Mahallesi'nde kurutmalık işiyle uğraşmaktayız. Bu iş bize dedemiz, rahmetli babam, oradan biz, bizden de çocuklarıma; yani 4. kuşak olarak sizlere bu ürünleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Yıldıztepe Mahallemizin özelliği, burada bir hava koridorunun olması, bir vadinin olması, bir patlıcan vadisinin olması, bir rüzgar koridorunun olması. Gördüğünüz gibi esintiyle birlikte en doğal şekilde kurutulan bu ürünleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada yaklaşık bin ev, 4 bin - 5 bin aile bu işten geçimini sağlamakta. Burada biz 5 kıta 15 ülkeye ihracat yapmaktayız. Burada; kuru patlıcan, fasulye kurusu, kapya biber kurusu, musakkalık, mix, kabak, sivri tatlı, sivri acı, bamya kurusu, domates kurusu gibi bu tür çeşitleri ülkenin her yerine, ülkenin her tarafına bu tür lezzetleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nin güneşinden yararlanarak kuruttuğumuz Patlıcan Vadisi'nin kurularını sizlere, bütün herkese ulaştırmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Herkese afiyet olsun. Herkese şimdiden lezzetli bir yıl olsun dileyelim" şeklinde konuştu.