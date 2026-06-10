ÖSYM AİS GİRİŞİ ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet çöktü mü? Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) neden girilmiyor? İşte son dakika gelişmeleri
ÖSYM AİS neden açılmıyor? e-Devlet giriş sorunu mu var? YKS adayları neden sisteme erişemiyor? Üniversite sınavı maratonunda kritik süreç devam ederken, milyonlarca adayın aynı anda sisteme yüklenmesi sonrası “ÖSYM AİS çöktü mü?”, “ÖSYM’ye neden girilmiyor?”, “e-Devlet çöktü mü?”, “AİS giriş ekranı neden açılmıyor?” soruları en çok araştırılan başlıklar arasına girdi. İşte AİS ve e - devlet sistemlerine giriş hataları ve çözüm tavsiyeleri...
“ÖSYM AİS çöktü mü, e-devlet çötü mü neden açılmıyor?” sorusu binlerce adayın gündeminde yer aldı. YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde (AİS) ve e-Devlet'te yoğunluk yaşanırken, birçok kullanıcı sisteme giriş yapamadığını belirtti. Özellikle “AİS'e neden girilmiyor?”, “e-Devlet çöktü mü?”, “ÖSYM sayfası neden açılmıyor?” soruları sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte son dakika gelişmeleri çerçevesinde bu soruların kısa ve net cevapları...
ÖSYM AİS ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA AÇIKLAMASI VAR MI?
10 Haziran itibarıyla sabah saatlerinden sonra çok sayıda adayın aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle erişim yoğunluğu oluştuğu değerlendiriliyor. Şu ana kadar ÖSYM’den sistemin tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcıların önemli bölümünün sisteme erişimde yavaşlama yaşadığı görülüyor.
Özellikle şu işlemleri yapmak isteyen adayların yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor:
YKS sınav giriş belgesi alma
Sınav yeri sorgulama
Sonuç görüntüleme
Başvuru işlemleri
e-Devlet ile ÖSYM girişi
Şifre yenileme işlemleri
Eğitim uzmanlarına göre ÖSYM sistemlerinde özellikle sınav giriş belgeleri yayımlandığında veya sonuç açıklama günlerinde benzer yoğunluklar oluşabiliyor.
E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
ÖSYM girişlerinin büyük bölümünün e-Devlet doğrulaması üzerinden yapılması nedeniyle kullanıcılar e-Devlet tarafında da yavaşlama yaşandığını bildiriyor. Bazı vatandaşlar giriş sırasında teknik hata uyarıları aldıklarını ifade ediyor.
Şu an için e-Devlet sisteminin tamamen çöktüğüne ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak anlık yoğunluk nedeniyle erişim problemleri yaşanabileceği değerlendiriliyor. Özellikle öğrencilerin aynı dakikalarda giriş yapmaya çalışması sistem trafiğini artırıyor.
ÖSYM AİS NEDEN AÇILMIYOR?
Uzmanlara göre ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne erişim sağlanamamasının başlıca nedenleri şunlar olabilir:
Aynı anda milyonlarca kişinin giriş yapması
Sunucu yoğunluğu
e-Devlet doğrulama trafiği
Geçici sistem güncellemeleri
Tarayıcı önbellek sorunları
Mobil uygulama ve masaüstü erişim yoğunluğu
Özellikle YKS, KPSS, ALES ve DGS gibi büyük sınav dönemlerinde sistem yoğunluğu kaynaklı erişim problemleri sık yaşanabiliyor.
ÖSYM GİRİŞ SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?
AİS erişim problemi yaşayan adaylar şu yöntemleri deneyebilir:
Birkaç dakika bekleyip tekrar giriş yapmak
Farklı internet tarayıcısı kullanmak
Tarayıcı geçmişi ve çerezleri temizlemek
Mobil uygulama üzerinden giriş denemek
Wi‑Fi yerine mobil veri kullanmak
Yoğunluğun az olduğu saatlerde yeniden denemek
e-Devlet yerine doğrudan ÖSYM şifresiyle giriş yapmak
Uzmanlara göre sistem tamamen kapanmadıysa belirli aralıklarla tekrar denenmesi halinde giriş yapılabiliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR
ÖSYM AİS çöktü mü?
Şu an için sistemin tamamen çöktüğüne dair resmi açıklama yok. Ancak yoğunluk nedeniyle erişim sorunları yaşanabiliyor.
e-Devlet neden açılmıyor?
Yoğun kullanıcı trafiği nedeniyle geçici yavaşlama veya giriş hataları oluşabiliyor.
ÖSYM’ye neden girilmiyor?
Milyonlarca adayın aynı anda sisteme giriş yapması sunucu yoğunluğuna yol açabiliyor.
YKS sınav giriş belgesi neden alınmıyor?
Sistem yoğunluğu nedeniyle belge görüntüleme ekranı geç açılabiliyor veya hata verebiliyor.
ÖSYM giriş sorunu ne zaman düzelir?
Yoğunluk kaynaklı sorunlar genellikle kısa süre içinde normale dönüyor. Resmi süre bilgisi paylaşılmadı.
Mobil uygulamadan giriş yapılabilir mi?
Evet. ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden de giriş yapılabiliyor.
“Beklenmeyen hata oluştu” uyarısı neden çıkıyor?
Bu hata genellikle geçici sunucu yoğunluğu veya bağlantı problemi nedeniyle görülüyor.
e-Devlet tamamen çöktü mü?
Hayır. Şu an için tamamen erişim dışı olduğuna dair resmi doğrulama bulunmuyor.
ÖSYM AİS’e en rahat hangi saatlerde girilir?
Yoğunluğun genellikle gece saatlerinde ve sabah erken saatlerde daha az olduğu belirtiliyor.
ÖSYM şifre yenileme işlemleri neden çalışmıyor?
Yoğunluk nedeniyle şifre yenileme ekranlarında da gecikme ve hata oluşabiliyor.