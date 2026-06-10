ÖSYM AİS GİRİŞİ ÇÖKTÜ MÜ? e-Devlet çöktü mü? Aday İşlemleri Sistemi’ne (AİS) neden girilmiyor? İşte son dakika gelişmeleri

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ÖSYM AİS ÇÖKTÜ MÜ? SON DAKİKA AÇIKLAMASI VAR MI?



10 Haziran itibarıyla sabah saatlerinden sonra çok sayıda adayın aynı anda sisteme giriş yapmaya çalışması nedeniyle erişim yoğunluğu oluştuğu değerlendiriliyor. Şu ana kadar ÖSYM’den sistemin tamamen çöktüğüne dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kullanıcıların önemli bölümünün sisteme erişimde yavaşlama yaşadığı görülüyor.



Özellikle şu işlemleri yapmak isteyen adayların yoğunluk oluşturduğu belirtiliyor:



YKS sınav giriş belgesi alma

Sınav yeri sorgulama

Sonuç görüntüleme

Başvuru işlemleri

e-Devlet ile ÖSYM girişi

Şifre yenileme işlemleri

Eğitim uzmanlarına göre ÖSYM sistemlerinde özellikle sınav giriş belgeleri yayımlandığında veya sonuç açıklama günlerinde benzer yoğunluklar oluşabiliyor.