Oruç Tutamayan Kişi Ne Kadar Para Vermeli? 2026 Fitre Ne Kadar Oldu, Kimlere Verilir?

2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?



2026 yılı itibarıyla belirlenen fitre miktarı 240 TL oldu. Oruç tutamayan bir kişi, 240 TL'lik fitre ile bu sorumluluğunu yerine getirebilir. Bu tutar, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlayan bir sadaka olup, Ramazan ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.