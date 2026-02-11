Oruç Tutamayan Kişi Ne Kadar Para Vermeli? 2026 Fitre Ne Kadar Oldu, Kimlere Verilir?
Ramazan ayı boyunca oruç tutamayan ya da sağlık durumu nedeniyle tutamayacak olanlar için fitre verebilmek bir gerekliliktir. 2026 yılı için belirlenen fitre miktarı, fakir ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçlıyor.
2026 FİTRE MİKTARI NE KADAR?
2026 yılı itibarıyla belirlenen fitre miktarı 240 TL oldu. Oruç tutamayan bir kişi, 240 TL'lik fitre ile bu sorumluluğunu yerine getirebilir. Bu tutar, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı amaçlayan bir sadaka olup, Ramazan ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.
ORUÇ TUTAMAYAN KİŞİ FİDYE NE KADAR VERMELİ?
Sağlık sorunları ya da başka sebeplerle oruç tutamayan kişiler, her gün için 240 TL fidye ödeyerek bu yükümlülüklerini yerine getirebilir. Fidye, tutamadığınız oruçların yerine geçen bir ödeme olarak ihtiyaç sahiplerine ulaşır.
FİTRE KİMLERE VERİLİR?
Fitre, yalnızca fakir ve ihtiyaç sahiplerine verilir. Anne, baba, eş veya çocuk gibi bakmakla yükümlü olunan kişiler bu yardımı alamaz. Fitre, bayram namazından önce ihtiyaç sahiplerine verilmelidir.
ÖZETLE
2026 fitre bedeli: 240 TL
Oruç tutamayan bir kişi her gün için 240 TL fidye ödemelidir.
Fitre, yalnızca fakir ve muhtaç kimselere verilmelidir.