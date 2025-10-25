Ordulu Fatma Teyze eşini kaybedince çobanlık yapmaya başladı! Yaylaları mesken tuttu

3

Artık dönüş zamanının geldiğini belirten Fatma Hülür, "Hayvanlarım yanımdayken korku aklıma gelmez. Bu hayvanlar, köpekler varken hiç korkmam. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, 5 ay kalıp dönüyoruz. İlkbaharda köyden Hülür Yaylası’na gidiyoruz. Dönüşte Bardakçı Güzdesi Yaylası'na uğruyoruz, kış bastırınca da köye geri dönüyoruz. Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.