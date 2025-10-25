Ordulu Fatma Teyze eşini kaybedince çobanlık yapmaya başladı! Yaylaları mesken tuttu
25.10.2025 - 16:55Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Ahmet BAYRAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)
Ordu'nun Gölköy ilçesinden Fatma Hülür, iki yıl önce eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte yaylaların yolunu tuttu. Mayıs ayında yaylaya çıkan anne-oğul, kar düşene kadar doğayla iç içe yaşıyor.
1
2
Her yıl mayıs ayında koyun, manda ve inekleriyle yaylaya çıkan anne ve oğlu, yüksek yaylalara kar yağınca hayvanlarını Bayıralan Mahallesi ile Hülür Yaylası arasındaki Bardakçı Güzdesi Yaylası'na taşıdı.
3
Artık dönüş zamanının geldiğini belirten Fatma Hülür, "Hayvanlarım yanımdayken korku aklıma gelmez. Bu hayvanlar, köpekler varken hiç korkmam. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, 5 ay kalıp dönüyoruz. İlkbaharda köyden Hülür Yaylası’na gidiyoruz. Dönüşte Bardakçı Güzdesi Yaylası'na uğruyoruz, kış bastırınca da köye geri dönüyoruz. Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.