Ordulu Fatma Teyze eşini kaybedince çobanlık yapmaya başladı! Yaylaları mesken tuttu

25.10.2025 - 16:55

Kaynak : Ahmet BAYRAK/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)

Ordu'nun Gölköy ilçesinden Fatma Hülür, iki yıl önce eşini kaybettikten sonra oğluyla birlikte yaylaların yolunu tuttu. Mayıs ayında yaylaya çıkan anne-oğul, kar düşene kadar doğayla iç içe yaşıyor.

Ordu'nun Gölköy ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Fatma Hülür, 2 yıl önce eşi Nafız Hülür hayatını kaybedince oğlu Gurbet Hülür (38) ile birlikte çobanlık yapmaya başladı.

Her yıl mayıs ayında koyun, manda ve inekleriyle yaylaya çıkan anne ve oğlu, yüksek yaylalara kar yağınca hayvanlarını Bayıralan Mahallesi ile Hülür Yaylası arasındaki Bardakçı Güzdesi Yaylası'na taşıdı.

Artık dönüş zamanının geldiğini belirten Fatma Hülür, "Hayvanlarım yanımdayken korku aklıma gelmez. Bu hayvanlar, köpekler varken hiç korkmam. Mayıs ayında yaylaya çıkıyoruz, 5 ay kalıp dönüyoruz. İlkbaharda köyden Hülür Yaylası’na gidiyoruz. Dönüşte Bardakçı Güzdesi Yaylası'na uğruyoruz, kış bastırınca da köye geri dönüyoruz. Hayvanlarım benim evlatlarım gibi. Onlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.