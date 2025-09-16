Ordu'da yollar yenileniyor! Çalışmalarda sona gelindi

3

Yapılan çalışmaları değerlendiren Yıldızlı Mahallesi Muhtarı Sedat Maden ve vatandaşlar, "Altyapısı Büyükşehir Belediyemiz tarafından geçmiş yıllarda yapılan yolumuzda tozdan dolayı büyük sıkıntılar çekiyorduk. Beklediğimiz hizmete sonunda kavuşuyoruz. Büyükşehir ekiplerimiz mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Talebimize kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdiler.