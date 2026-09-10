Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

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Fazlı Yılmaz isimli müşteri, palamut balığının bu yıl çok uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Geçen sene yiyemedik, bu sene inşallah bol, devamı da gelir. Sezon güzel, esnaf da vatandaş da memnun. Bence bir palamut 100 lira, fiyat olarak gayet güzel. Balık bol bol tüketilmeli, özellikle çocuklar da yemeli" diye konuştu.