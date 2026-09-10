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Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

10.09.2026 - 14:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ordu’da 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avı sezonunun ardından tezgahlarda palamut bereketi yaşanıyor. Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunulurken, uygun fiyat vatandaşların balığa ilgisini artırdı.

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1Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

Ordu'da, denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avı sezonunun ardından palamut bolluğu yaşanırken, yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan satışa sunuluyor.Av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerde yaşanan palamut bolluğu, tezgahlara yansıyor. Yaşanan bolluk, fiyatların uygun olmasını sağlarken, vatandaşların balığa olan ilgisinin arttığı görülüyor. Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesinin 100 liradan satılması hem balıkçıların, hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Fazla fazla palamut almak isteyen vatandaşlar tezgahların önünde yoğunluk oluştururken, balıkçılar da sezonun palamut açısından bereketli başlamasından memnun olduklarını belirtti.

2Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, "Şu anda sezon çok güzel gidiyor. Sezon başı olmasına rağmen bol gidiyor, diğer çeşitlerde de bolluk var. Fiyatlar aslında çok uygun. 600 gramlık palamut 100 lira, kilosu 200 liraya dahi gelmiyor. 200 liraya 1 kilodan fazla balık eti veriyoruz. Halkımız bol bol yesin" dedi.

3Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

Fazlı Yılmaz isimli müşteri, palamut balığının bu yıl çok uygun fiyatlı olduğunu belirterek, "Geçen sene yiyemedik, bu sene inşallah bol, devamı da gelir. Sezon güzel, esnaf da vatandaş da memnun. Bence bir palamut 100 lira, fiyat olarak gayet güzel. Balık bol bol tüketilmeli, özellikle çocuklar da yemeli" diye konuştu.

4Ordu’da tezgahlar doldu taştı! Tanesi 100 liradan satılıyor

İzzet Karadeniz ise fiyatların uygun, balığın da bol olmasından memnun olduklarını belirtti.Öte yandan tezgahlarda hamsi 200, mezgit 250, barbun 200, çinakop 400, levrek 600, çipura 500 ve kalkan balığı ise bin liradan satılıyor.

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