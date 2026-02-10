Ordu’da sahilde alarm! Kıyıya vuran cisim şaşkına çevirdi
10.02.2026 - 15:07Güncellenme Tarihi:
Ordu’nun Fevzi Çakmak Mahallesi sahilinde kıyıya vuran şüpheli cismi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk incelemelerde cismin bir insansız hava aracı parçası olabileceği değerlendiriliyor.
1
2
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.
3
Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.