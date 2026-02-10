GAZETE VATAN ANA SAYFA
Ordu’da sahilde alarm! Kıyıya vuran cisim şaşkına çevirdi

10.02.2026 - 15:07

Kaynak: Emrah GEMİCİOĞLU-Yücel ARSLANTEKE/ORDU, (DHA)

Ordu’nun Fevzi Çakmak Mahallesi sahilinde kıyıya vuran şüpheli cismi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine polis, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk incelemelerde cismin bir insansız hava aracı parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Ordu Fevzi Çakmak Mahallesi sahil mevkisinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda kıyıya vuran bir cisim olduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemesinde kıyıya vuran cismin bir insansız hava aracı parçası olduğu değerlendirildi.

Öte yandan, bugün İstanbul'dan Su Altı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) ekiplerinin geleceği, bölgede inceleme yapılacağı ve sonrasında parçanın imha edileceği belirtildi.