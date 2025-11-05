Ordu'da kuraklığa karşı yeni sistem! Fındıkta verimlilik artacak

2

Proje hakkında bilgi veren Ziraat Mühendisi Abdulkerim Kurucu, uygulamanın bölge tarımı açısından önemli bir yenilik olduğunu belirterek, "Toprak altı damlama sulama sistemi sayesinde su ve gübre doğrudan kök bölgesine ulaştırılıyor. Bu, kaynak kullanımında tasarruf sağlarken bitkinin beslenme etkinliğini artırıyor. Üretici hem gübre maliyetinden tasarruf ediyor hem de işçilik giderleri neredeyse sıfıra iniyor. Kullanım etkinliği açısından yüzde 40-50'ye varan verim artışı elde etmek mümkün" dedi.