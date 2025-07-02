Ordu'da acil kazı çalışması başlatıldı! 2012 yılından beri bekletiliyor: Arkeologlar Cıngırt Kalesi'nde keşfetti

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Cıngırt Kalesi'nde 2012'de yapılan kurtarma kazılarının ardından ikinci kazı döneminin başlatılacağına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kayalara oyulmuş tünel benzeri yapılar, basamaklar, nişler, taş döşemeler, bir adet dehliz ve lahit mezar tipi taş oymalar tespit edildi. Ayrıca yüzeyde bulunan çatı kiremidi ve seramik parçalarının Orta Çağ dönemine ait olduğu düşünülüyor. Alanda tespit edilen yapılar, MÖ 301-63 yılları arasında Karadeniz hinterlandında yaygın olarak kullanılan savunma ve yerleşim sistemlerine ışık tutuyor. Bu bağlamda, Cıngırt Kalesi'nin Pontus Kralı VI. Mithradates döneminde inşa edilen ve 'Phrourion' (askeri gözetleme/kale yerleşmesi) karakteri taşıyan yapılardan biri olabileceği değerlendiriliyor."