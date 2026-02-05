Ordu'da 25 yıllık terzi atık kumaşlardan üretiyor: Sadece 20 dakikada çıkıyor, dörtte bir fiyatına satıyor

4

Beğendiği kumaşları satın alarak eşofman takımları, sweatshirt, yelek, hırka, etek gibi kıyafetler ürettiğini ifade eden Tepe, bir kumaşı kesip yaklaşık 20 dakikada kıyafete dönüştürdüğünü de belirtti. Tepe, "Fermuarlı ve hırkalı bir şekilde hazır oluyor. Bu ürünleri de dörtte bir fiyatına satıyorum. Örneğin aynı kumaştan bir sweatshirt mağazalarda 500 liradan başlıyor, ben ise takımını 500 liraya satıyorum. Yani uygun fiyata satın alıp, üretimini de kendim yaptığım için uygun fiyata sunuyorum. Geçen yıl satın alan müşteriler, kumaşların kaliteli ve işçiliğin güzel olduğunu görüp yeniden satın alıyorlar" dedi.