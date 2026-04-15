Okullar tatil edildi mi? Yarın okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe okul var mı? Resmi açıklama geldi
Şanlıurfa'nın ardından Kahramanmaraş'ta da bir okul saldırısı gerçekleşti. Öğrenciler ve veliler yarın okullar tatil mi, 16 Nisan Perşembe okul var mı sorusunu araştırıyor. Yarın okullar tatil edildi mi, nerelerde okullar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Türkiye genelinde yarın okul var mı, valiliklerden açıklama geldi mi? İşte yapılan açıklamaların tamamı...
Türkiye, 14 Nisan'da Şanlıurfa Siverek'te yaşanan benzer bir olayın şokunu henüz atlatamamışken, 15 Nisan Çarşamba günü Kahramanmaraş'tan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı. 15 Nisan Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta düzenlenen silahlı okul saldırısında ilk belirlemelere göre 8'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırı sonrası öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte yanıtı...
Kahramanmaraş’ta bir ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırı da 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğu açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte okul saldırısının gerçekleştiği Kahramanmaraş'a giden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklamalarda bulundu. 16 Nisan Perşembe günü ve 17 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta okullar tatil edildi. Yaşanan üzücü olayın ardından iki gün eğitime ara verilecek.
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Siverek'teki saldırı sonrası il genelinde eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Okullarda artan şiddet olayları ve öğretmen güvenliği gerekçesiyle Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Eğitim Gücü Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen sendikaları grev kararı aldı.
Ancak Türkiye genelinde bir tatil kararı bulunmuyor. Bu doğrultuda 16 Nisan Perşembe günü Kahramanmaraş harici diğer tüm illerde eğitime devam edilecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise normal eğitim-öğretim programının devam edeceği bildirildi. Ancak sendikaların iş bırakma eylemi nedeniyle bu illerde de eğitim faaliyetlerinde aksamalar yaşanabilir.