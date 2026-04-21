Okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor?
Yaz aylarına kısa bir süre kalmışken öğrenciler ve veliler okulun ne zaman biteceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi ile birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 3 aylık yaz tatili tarihleri belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilen konunun detayları...
Öğrencilerin heyecanla beklediği yarıyıl (sömestr) tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başladı ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erdi. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayıp 20 Mart 2026 Cuma günü tamamlandı. Dikkat çeken bir detay ise, ikinci ara tatilin 2026 Ramazan Bayramı tatili ile birleşmesi. Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelirken, bayram tatili ile birlikte öğrenciler 9 günlük uzun bir dinlenme sürecini yaşadı.
Okullar bu yıl 26 Haziran Cuma günü kapanacak. Öğrenciler, aynı gün ikinci dönem karnelerini alarak eğitim öğretim yılını tamamlamış olacak
Yaz tatili bu yıl 29 Haziran itibarıyla başlayacak. Öğrenciler, yoğun bir eğitim döneminin ardından karne heyecanı yaşayacak ve derslere kısa bir süreliğine ara verecek. Veliler ise çocuklarının yaz tatili planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler de uzun bir tatilin keyfini çıkaracak. Bu süreçle birlikte okullarda eğitim öğretim yılı tamamlanmış olacak.