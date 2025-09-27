Öğretmeninin hatası hayallerini yıktı! Lastik tamircisiydi, şimdi ODTÜ’de ders veriyor

2

Ancak bu talihsizlik, Ayhan'ın azmini ve kararlılığını kıramadı. Pes etmeyen genç adam, bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Ayhan, akademik kariyer hedefini bir adım öteye taşıyarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayan Ayhan'ın aklında ise her zaman bir gün ODTÜ'de olmak vardı. Yüksek lisansının ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Orhancan Ayhan, bu kez öğrenci olarak değil, bir akademisyen olarak ODTÜ'nün kapısını çaldı. Yaptığı başvuruyla ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak kabul edilen Ayhan, yıllar önce bir hata nedeniyle giremediği üniversiteye, azmi ve başarısıyla ders vermek için geri döndü.