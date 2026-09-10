Oğlunun önerisiyle başladı, şimdi kazanç kapısına dönüştü! 1 ton ürün bekliyor

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Kıvanç, ilk olarak 200 fidan diktiklerini ancak verimi görünce bahçeyi büyütme kararı aldıklarını belirterek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bahçemizi 600 fidana ulaştırdık. Ailemin çok büyük desteği oldu, birlikte başardık. Bu işe ilk başladığımızda bize ön yargılı davranıldı. Bu bölgede herkes fındıkla uğraşıyor, bu meyveyi tanımadıkları için ön yargılı davrandılar. Biz de herkese aronyanın değerli bir meyve olduğunu anlattık." dedi.Aronyanın sağlıklı bir ürün olarak talep görmesinden hareketle üretimde organik yöntemi tercih ettiğini anlatan Kıvanç, sözlerini şöyle tamamladı:"İnsanlar aronyayı sağlıklı olduğu için istiyorlar. Bundan dolayı ilaç ve gübre kullanmak istemedim, organik tarımı tercih ettim. İlk olarak 20 kilogram ürün aldık, bu sene 1 ton bekliyoruz. Bahçemi daha da büyütüp insanlara faydalı olmak istiyorum."