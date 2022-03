Nusret Gökçe: Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var

◊ Nusret Bey, Las Vegas’tayız. Nasıl hissediyorsunuz?



- Vegas, eğlence sektörünün kalbi. Senede 100 milyar doların döndüğü bir şehir. Şu anda dünyanın kalbinde, eğlence sektörünün en büyük şirketlerinden MGM bizim ev sahibimiz oldu. bizim burada olmamız onları da çok heyecanlandırdı. MGM ve Nusr-Et’in iş birliği, Las Vegas’ta çok büyük ses getirdi. Aylar öncesinden Vegas şehrinde açılacağımız gün konuşulmaya başladı. Buraya ilk geldiğim günden itibaren bu büyük enerjiyi şehir bana her yönüyle hissettirdi. MGM, onlara katacaklarımız ve vereceğimiz enerjinin farkında. Nusr-Et markasına güvenleri sonsuz. Birlikte çok büyük işler yapacağımıza inanıyoruz.



LAS VEGAS DEVLER LİGİ



◊ Vegas, dev markaların ev sahibi. Artık Nusr-Et de bu ışıltılı şehirde yerini aldı...



- Doğru, Vegas devler ligi... Burada birçok dünya markası var ama Nusr-Et bu gördüğün markaların hepsini solladı. Başarısıyla, markasıyla, operasyonuyla, kalitesiyle ve lokasyonlarıyla. Bugün dünyada 32 tane Nusr-Et var. Buradaki restoranların birçoğu Amerika’da kurulmuş markalar. O markaların bir tanesi İstanbul’dan ya da Türkiye’den çıkıp buraya gelebildi mi?



◊ Las Vegas’a çok büyük yatırım yaptınız. Dünya yeme-içme sektörünün zirvesi burası. Vegas lokasyonu için neler söylemek istersiniz?



- Vegas’ta her yerde Nusr-Et imzası var. Kafanızı nereye çevirirseniz markamızı görüyorsunuz. Vegas’ın her yerini kaplayan ışıltılı dev ekranlarda Nusr-Et’in açılış haberini görmek, insanlara heyecan veriyor.



◊ Evet, tüm şehir ışıl ışıl Nusr-Et panolarıyla süslenmiş. “Buranın üstü yok” diyor musunuz?



- Las Vegas farklı bir dünya. Restoran, otelcilik kısacası hizmet sektöründe en yukarıda. Dünyanın başkenti. Ama bizde hedefler Vegas’la sınırlı değil. Daha çok yer var. Burada restoran açmak çok önemli ama daha önemlisi başarılı olabilmek.